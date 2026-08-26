Crna Gora

JEDRENJAK "JADRAN" JE CRNOGORSKI: "Miholjski zbor" prikupio više od dve i po hiljade potpisa za peticiju

Veliša KADIĆ

26. 08. 2026. u 06:45

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Dok se čeka epilog pregovora formiranih timova Crne Gore i Hrvatske oko sudbine školskog broda „Jadran“ koje komšije sa Trga bana Jelačića svojataju, građani Tivta ne miruju i ne žele da se pomire sa eventualnom odlukom da jedrenjak napusti njihove vode i ode u splitske valove. Oštinsko rukovodstvo Tivta stalo je uz peticiju koje je pokrenulo više nevladinih organizacija na čelu sa „Miholjskim zborom“.

ЈЕДРЕЊАК ЈАДРАН ЈЕ ЦРНОГОРСКИ: Михољски збор прикупио више од две и по хиљаде потписа за петицију

NVO Mihljski zbor

 Brod je samo jedan od više ucenjvačkih zahteva koje zvanični Zagreb fakturiše Crnogrcima u Podgorici tokom pregovaračkih poglavlja za članstvo u Evropsku uniju. Mediji bliski bivšem režmu Mila Đukanovića već su „prokužili“ da iza ove akcije „Zbora“ stoji protojerej Mijajo Backović, koji se dugo već nalazi na meti ostrašćenih crnogorskih nacionalista, kome se palili imovinu i pretili .

Peticija je pokrenuta na Preobraženje, 19.avgusta,  i do sada je taj papir potpisalo više od dve i po hiljade građana Tivta, Peticija je, u međuvremenu, proširana i na druge primorske opštine, ali i na kontinentalni deo države.

To je odgovor „Miholjskog zbora“  na sve češće tvrdnje iz Hrvatske da je „Jadran“ hrvatski brod, te da  Crna Gora mora da ga vrati. Sve je dovedeno čak i na nivo pitanja da li će zvanična Podgorica ući u EU ako ne ispuni očekivanja koja im komšije preko Debelog brijega svakodnevno ispostavljaju. Oni su iskoristili priliku  da odgovore posebnoj savetnici hrvatskog ministra vanjskih i evropskih poslova Vandi Babić Galić.

Mora u Split

Susedna Hrvatska potražuje od Crne Gore jedrenjak koji je za Kraljevsku mornaricu Jugoslavije izgrađen 1933.godine u Nemačko. Zvanični Zagreb poručuje da je u pitanju hrvatski brod, koji mora biti vraćen u Split gde je proveo većinu vremena tokom postojanja SFRJ  -u tamošnjoj ratnoj luci „Lora“.

-Odgovorili bi gospođi Vandi da verovatno raspolaže sa lošim ili  krivotvorenim dokumentima s obzirom dau našom posedu su činjenice koje jasno  i precizno govore čiji je školski brod „Jadran“. Strahujemo  da zbog prevlikog očekivanja uzdajući se u moć pritiska, ne doživi  preveliko razočarenje ne računajući na naš poslovnčni inat i želju da svoje ne prepustimo drugome, naveli su iz Miholjkog zbora.

Babić Galić je ovih dana saopštila da će „Jadran“  ići „svome vezu i svojoj kući“.

-Manipulator  uvek glumi žrtvu tako i sada svedočimo manipulaciji NVO i Ministarstva odbrane s građanima Crne Gore, navela je ona na društvenim mrežama, poručivši da joj je žao građana Crne Gore –No, na koncu, sve dođe na svoje (posebno kad imate debelu dokumentaciju). Tako će i školski brod svome vezu i svojoj kući. Kome krivo, kome pravo - zaključila je Babić Galić.

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