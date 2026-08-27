PUCALI NA KRSTOVIĆA? U Podgorici uhapšeni jedan od vođa kavačkog klana i njegov brat
POLICIJA u Podgorici uhapsila je nekoliko osoba, među kojima je i Radosav Gile Stanišić (42), koji prema operativnim saznanjima MUP važi za vođu ogranka "kavačkog klana" u tom gradu.
On je uhapšen u porodičnoj kući, a lisice na ruke stavljene su i njegovom bratu Saši Stanišiću. U akciji Specijalnog policijskog odeljenja uhapšeni su i Radmila i Raško Džankić, a svima se na teret stavlja sumnja da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizcije, pokušaj teškog ubistva i pomoć učiniocu posle krivičnog dela.
Specijalno državno tužilaštvo sumnja da je Radosav Stanišić povezan sa ubistvom visokopozicioniranog pripadnika kriminalne "škaljarske grupe" Igora Krstovića, 28. januara 2020. godine u Zeti. U Podgorici se danas čula nezvanična priča da su, navodno, istražitelji došli do sumnje da su braća Stanišić i Džankići povezani sa pokušajem ubistva Krstovića analizom skaj-materijala.
Skrivao se između zidova
NAVODNI "kavčanin", Radosav Stanišić pokušao je da se sakrije u svojoj kući, ali bezuspešno. Policija ga je našla u "šteku" između dva zida u njegovom porodičnom domu u Zagoriču - prenosi portal "Adrija".
U vozilo Krstovića tog januarskog dana ispaljeno je 26 hitaca iz automatske puške, dok je sedam projektila, navodno, završšilo u telu "škaljarca". Tužilaštvo je u avgustu 2020. godine podiglo optužnicu protiv Dragiše Bulatovića i brata sinoć uhapšenih Stanišića - Vidoja, takođe zbog sumnje da su deo kriminalne grupe koja je pokušala da ubije Krstovića.
I Bulatović i Stanišić su nakon tri godine provedenih u pritvoru, u avgustu 2023, pušteni da se brane sa slobode, jer u tom roku nije izrečena prvostepena presuda, pa sud po zakonu nije imao pravo da im produži pritvor. Nekoliko meseci kasnije, u martu 2024. u Budvi je "pao" Igor Krstović zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge i on se od tada nalazi u pritvoru.
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