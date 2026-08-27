Crna Gora

KNEŽEVIĆ HRVATSKIM SLUGAMA IZ CRNE GORE: Dabogda vas Ranko sve poveo na Tompsonov koncert da kličete "Za dom spremni"

В.Н.

27. 08. 2026. u 13:00

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LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević pozvao je vlast u Crnoj Gori da dovedu Marka Perkovića Tompsona da održi koncert u Podgorici i da zajedno kliču „za dom spremni“.

КНЕЖЕВИЋ ХРВАТСКИМ СЛУГАМА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ: Дабогда вас Ранко све повео на Томпсонов концерт да кличете За дом спремни

Foto: Printskrin

Knežević je to poručio na društvenim mrežama nakon objave da je Ranko Krivokapić, aktuelni savetnik ministra u Ministarstvu spoljnih poslova kojim rukovodi Ervin Ibrahimović, učestvovao na godišnjem sastanku hrvatskih diplomata u Zagrebu.

- `Ajde sad opet okačite na društvene mreže: „Ne u moje ime!“ A no u čije je nego u vaše, još ga nazivaju hrvatskim diplomatom, a sedi u crnogorskoj vladi. Naravno, i za ovo je Srbija kriva, a ne bi ovako bilo da se Milojko nije ispisao iz rezervista - napisao je Knežević i dodao:

- Dabogda vas Ranko sve poveo na Tompsonov koncert da kličete: 'za dom spremni!' Ili ga dovedite da peva na trgu, neće biti skuplji od Riki Martina.

Kneževićevu objavu prati pesma Mitra Mirića „Špijuni su među nama“.

Godišnju konferenciju ambasadora, konzula i vojnih atašea iz celog sveta otvorio je šef hrvatske diplomatije Grdan Grlić Radman zahvališi se svima prisutnima, poručivši da su oni ti koji promovišu interese Hrvatske. „…ali naravno i evropskog jedinstva, evropske vrednosti“.

(Sputnjik)

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