NIKO NEĆE NA ERVINA: Propao zahtev DNP za smenu Ibrahimovića, posle odluke o proslavi "Oluje"

NIKO od poslanika vlasti nije potpisao inicijativu za interpelaciju o radu šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, koga savetuje politički ostrašćeni antisrbin Ranko Krivokapić, nekadašnji vojnik režima Mila Đukanovića!

Skupština cg

Vest je saopštio lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je inicijativu najavio nakon odluke da predstavnik Crne Gore prisustvuje proslavi "Oluje" u Hrvatskoj.

On je pred novinarima u Skupštini pročitao interpelaciju koju je stranka na čijem je čelu, ponudila predstavnicima parlamentarne većine.

- U pogromu je proterano 250.000 Srba, što predstavlja jedno od najvećih etničkih čišćenja u Evropi. Ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo da mu je cilj antisrpsko delovanje, pogoršavanje odnosa sa Srbijom. Isti resor je odlučio da isplati 17 miliona tzv. logorašima u Morinju, bez traženja reciprociteta za zarobljene u Lori. U Morinju i dalje stoji ploča. Ako tome dodamo spremnost države da preda Jadran, ali i deo teritorije na Prevlaci, razlozi ove interpelacije su neupitni. Predlažemo da se Ibrhimović, kao najdgovornija ličnost smeni - kazao je Knežević.

Rekao je da su dokument potpisali poslanici DNP-a, a da je danas ponuđena svim poslanicim vlasti.

- Ja sam najavio interpelaciju, očekujući da će od lajka preći na potpis. Nadao sam se da će, kad su prebrojali lajkove, izvršiti pritisak na kolege. Ono što se desilo u Kninu 5.avgusta je samo kulminacija. Crna Gora se, još jednom, nepotpisivanjem ove interpelacije, samopotvrdila u izdaji i da spoljnu politiku vodi Ranko Krivokapić. Od lajka do lajka, kukala mi majka - poručio je Knežević, čestitavši Ibrahimoviću, koji je i dalje u koaliciji sa DPS-om u Bijelom Polju, i Ranku Krivokapiću koji "trasira put ove Vlade".

Na pitanje novinara da li je ponuđena interpelcija jednom od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore", šefu parlamenta i Nove srpske demokratije, Andriji Mandiću, i šta se dešava sa kolicijom, Knežević je rekao da je dokument ponuđen toj partiji, ali da ga nisu potpisali.

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