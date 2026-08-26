KO JE DRŽAVNI SEKRETAR - NASILNIK? Traži se reagovanje instituacija na vest o pretučenoj ženi crnogorskog funkcionera
KO je državni sekretar u Vladi Crne Gore koji je, kako je u parlamentu kazao poslanik DNP-a Milan Knežević, pretukao ženu? Ovu tešku optužbu proširio je saznanjem da je slučaj prijavljen policiji, ali da je krivična prijava „stavljena u fioku“, dok je funkcioner potom upućen u Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota“ kod Kotora.
Iz Crnogorskog ženskog lobija zatražili su od nadležnih institucija da se provere podaci poslanika Kneževića o porodičnom naseilju od strane jednog državnog sekretara.
-Ako su navodi tačni institucije moraju hitno reagovati – procesuiranjem nasilnika, adekvatnom zaštitom žrtve porodičnog nasilja kao i utvrditi propuste i eventualno zataškavanje slučaja o strane institucija koje je Knežević prozvaojavno kao i obavesti javnost o identitetu državnog službenika koji je počinio nasilje u porodici u bračnoj zajednici jer građani imaju pravo da znaju za koga se izdvajaju njihova sredstva i koga plaćaju - naglasili su iz CŽL.
Smatraju da pošto se i sam poslanik Knežević stavio na raspolaganju tužilaštvu, kako bi dao više podataka o ovom slučaju, njegove navode kao i eventualno druge dokaze treba što hitnije ispitati i shodno utvrđenim činjenicama institucionalno reagovati kako bi se potvrdile ili opovrgle iznete tvrdnje poslanika Kneževića.
- Ovo jeste pitanje odgovornosti pojedinca ali i pitanje koje po ko zna koji put otvara dilemu –da li sistem zaštite žrtava porodičnog nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama funkcioniše i da li su oni koji se nalaze na političkim pozicijama moći i oduzčivanja zaštićeni ukoliko izvrše bilo koji oblik nasilja nad ženama? Ako ovaj slučaj ostane isključivo na javno iznetim tvrdnjama poslanika Kneževića i institucije ne daju adekvatan, argumentovan i hitan odgovor, otvara se prostor za spekulacije, povećava nepoverenje u institucije sistema koje se bave problemom rodnog nasilja, a žrtve nasilja obeshrabruju da prijave bilo koji oblik rodnog nasilja - navedeno je u saopštenju.
U Crnoj Gori je tokom prošle godine formirano 1.877 predmetaa za krivično delo nasilje u porodici, što je gotovo dvostruko više nego 2024, kada je prijavljeno 977 osoba. U Crnoj Gori trenutno postoji sedam prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, sa 83 smeštajne jedinice. U sprovedenoj anketi koju je ranije organizovalo Ministarstvo socijalnogstaranja, brige o porodici i demografije, među ženama ispitanicama koje su navele da su preživele nasilje, psihološko nasilje je najčešće prepoznato (86,3 odsto), zatim fizičko (53,3), seksualno (21,5), ekonomsko (35,1) i progaanjanje (32,4 odsto)
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