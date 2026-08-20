Crna Gora

U EVROPU SA DVA KATUNSKA SLOVA: Gotovo sve spremno da Čirgićev crnogorski jezik zaživi i u Briselu

Veliša KADIĆ

20. 08. 2026. u 06:45

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KREATOR crnogorskog jezika i gramatike Adnan Čirgić sa svojim društvom na Cetinju uveliko likuje što će njegov projekat sa 32 slova doživeti evropsku promociju u Briselu! Iako se "tom čudu" nije nadao to će se desiti uskoro, pa će tako dva katunska slova postati deo 25. evropskog, crnogorskog jezika!

У ЕВРОПУ СА ДВА КАТУНСКА СЛОВА: Готово све спремно да Чиргићев црногорски језик заживи и у Бриселу

Vlada CG

Oni koji prođu briselski test finansijski će "omastiti brkove", jer je za tu poziciju predviđena osnovna mesečna plata od 4.449,31 evra, a rok za prijavu je 14. septembar do 17 časova po briselkom vremenu. Reč je o poslu koji se odvija u okviru direktorata za kvalitet zakonodavstva Saveta Evropske unije.

Oni koji prođu kroz ta vrata neće se baviti samo prevođenjem, već pravnom i jezičkom recenizijom evropskog zakonodavstva i pripremom dokumentacije koja će pratiti članstvo Crne Gore u EU.

Početni ugovor zaključuje se na godinu, uz mogućnost produženja, a mesto rada je glavni grad Belgije - Brisel. Konkurs predviđa i mogućnost rada na daljinu do dva dana sedmično, u skladu sa potrebama službe. Za nove zaposlene obezbeđeni su obuka i rad uz mentora. Savet EU traži i asistente pravnicima-lingvistima u crnogorskom jezičkom timu. Za to mesto predviđen je osnovna mesečna plata od 3.475,62 evra. Asistenti će pomagati u pripremi ugovora o pristupnju, reviziji zakonodavstva EU na crnogorskom jeziku, obradi dokumenata i drugim pravnim i administrativnim poslovim. Za asistentsko mesto nije neophodan završen Pravni fakultet, već se priznaju različiti nivoi obrazovanja i profesionalno iskustvo.

Uslovi

OD kandidata se, između ostalog, traži završeno pravno obrazovanje u Crnoj Gori, C2 nivo znnja crnogorskog jezika i C1 nivo engleskog. Poznavanje drugih jezika EU predstavlja prednost.

Inače, prema rezultatima popisa stanovništva 2023. godine, u Crnoj Gori je srpski jezik maternji za 269.307 ili 43,1 odsto građana, a crnogorski za 215.299 ili 34,5 odsto stanovnika.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević zdušno je pozdravila ovu odluku ocenjujući da se otvaraju prave mogućnosti za građane Crne Gore da grade svoje karijere u institucijama Unije.

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