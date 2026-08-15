Crna Gora

POŽARI BESNE I CRNOM GOROM: Vatra se približila kućama, gori u popularnom letovalištu (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2026. u 09:44

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VELIKI požar izbio je u noćnim satima u Sutomoru, a vatra je stigla u neposrednu blizinu kuća.

ПОЖАРИ БЕСНЕ И ЦРНОМ ГОРОМ: Ватра се приближила кућама, гори у популарном летовалишту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/192_rs

Na snimcima sa lica mesta vidi se kako plamen guta rastinje na brdu, dok se gust dim nadvija nad naseljem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Požar se, prema navodima sa terena, širi velikom brzinom.

Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku požara, povređenima ili materijalnoj šteti.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija

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