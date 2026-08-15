POŽARI BESNE I CRNOM GOROM: Vatra se približila kućama, gori u popularnom letovalištu (VIDEO)
VELIKI požar izbio je u noćnim satima u Sutomoru, a vatra je stigla u neposrednu blizinu kuća.
Na snimcima sa lica mesta vidi se kako plamen guta rastinje na brdu, dok se gust dim nadvija nad naseljem.
Požar se, prema navodima sa terena, širi velikom brzinom.
Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku požara, povređenima ili materijalnoj šteti.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija
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