HERCEG NOVI „RANJEN I SVEČARSKI“: Obeležena slava grada i otvoren 13. „Trg od ćirilice“

Posle četiri dana borbe sa velikim požarom na hercegnovskoj rivijeri, Herceg Novi je tiho i dostojanstveno obeležio slavu osnivača grada, Prenos moštiju Svetog arhiđakona Stefana. Istog dana, na Kanli kuli svečano je otvoren 13. „Trg od ćirilice“.

Foto: Informativna služba Opštine HN

Liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj služili su mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije, sa sveštenstvom. U porti hrama služen je moleban za kišu i pomoć vatrogascima i pripadnicima službi zaštite i spasavanja, koji se danima bore sa požarima u Herceg Novom, Ulcinju i drugim krajevima.

Arhijerejski namesnik hercegnovski, protojerej-stavrofor Obren Jovanović, zahvalio je igumanu manastira Bezdin Ilarionu, koji je za manastir Savina doneo deo moštiju Svetog Kirila Baošićkog. On je podsetio da se time, 169 godina posle svetiteljevog upokojenja, ispunila njegova želja da se vrati u rodni kraj i manastir Savinu.

“Trg od ćirilice” otvorio je predsednik Herceg Novog Stevan Katić i poručio da je grad istovremeno „ranjen i svečarski“.

- Ranjen je jer već četiri dana traje danonoćna borba svih službi, na čelu sa hercegnovskim vatrogascima sa požarom. Svi su pokazali visoku profesionalnost i iskrenu solidarnost u odbrani života građana, kuća, crkava i imanja - rekao je Katić.

Usledila je zahvalnost mitropolitu Joanikiju, koji je obišao požarom pogođene delove Baošića i Bijele i razgovarao sa meštanima i vatrogascima.

- „Trg od ćirilice“ čuva srpski jezik, pismo, tradiciju i pravoslavno nasleđe - poručio je Katić i dodao da su nam sloga i zajedništvo koje pokazujemo u savladavanju požara, danas potrebniji nego ikada.

Foto: Informativna služba Opštine HN

Tamara Vujović naglasila je da je ćirilica trajno svedočanstvo kulturnog i duhovnog kontinuiteta, sačuvanog kroz rukopise, povelje, molitve i prve štampane knjige. Podsetila je na značaj Božidara Vukovića Podgoričanina, Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića u razvoju pismenosti, obrazovanja i jezika.

-Trg od ćirilice povezuje nasleđe i savremeni trenutak, stare knjige i nove stvaraoce, istoriju i živu reč - kazala je Vujović, pa i ona zahvalila pripadnicima Službe zaštite i spasavanja i dobrovoljcima koji brane ljude i imovinu od vatre.

Mitropolit Joanikije čestitao je slavu gradu i podsetio da je manifestaciju pre 13 godina blagoslovio blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Prema njegovim rečima „Trg od ćirilice“ obnavlja istorijsko pamćenje, obeležava važne jubileje i neguje lepotu srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

U okviru programa „Đedov sabor-od Dunava do mora sinjega“ 13. Trga od ćirilice, nastupili su etno pojac i solista Danica Crnogorčević, učenici Odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje Muzičke škole „Mokranjac“ iz Beograda, pod rukovodstvom profesora Branka Tadića i Miloša Nikolića, kao i KUD „Ilija Kišić“ iz Zelenike.

Otvaranju su prisustvovali predstavnici Vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsednik Opštine Herceg Novi, Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Programi će trajati do 28. avgusta, u organizaciji Crkvene opštine topaljsko-hercegnovske, pod pokroviteljstvom Mitropolije crnogorsko-primorske, Opštine Herceg Novi, Ministarstva kulture i medija, manastira Ostrog i JUK Herceg fest.