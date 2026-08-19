ZOVE ALBANCE NA BUNU: Bura u Ulcinju zbog odluke o izboru direktora Srednje škole "Bratstvo-jedinstvo"
POTPREDSEDNIK Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku, ministar ekonomskog razvoja i lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj izjavio je da odluka nadležnih "da se direktor srednje škole 'Bratstvo-jedinstvo' u Ulcinju dovodi iz druge opštine, kao da u samom Ulcinju nema stručnih, obrazovanih i sposobnih ljudi, predstavlja jadan pokušaj ponižavanja jednog grada i njegovih građana".
- Posebno je neprihvatljivo da se za direktora škole u kojoj se nastava odvija i na albanskom jeziku postavlja osoba koja ne govori albanski jezik. To nije poštovanje multietičnosti, već institucionalna provokacija i izraz albanofobije. Pozivam građane Ulcinja, roditelje, nastavnike i zaposlene u školi da dignu glas i ne prihvate ovakvo poniženje - ocenio je Đeljošaj, pozivajući sve albanske političke partije i organizacije da se ujedine i zajednički odgovore na svaki pokušaj diskriminacije i ponižavanja Albanaca.- Ovde nema mesta partijskim razlikama. Kada su ugroženi naše dostojanstvo, naš jezik i naša prava, odgovor mora biti zajednički, demokratski i odlučan. Vreme je da zajedno stavimo tačku na šovinizam i albanofobiju u institucijama. U ime svakog Albanca!
Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su odgovorili Đeljošaju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Navode da je prema zvaničnoj odluci od 29. jula ove godine, nakon sprovedenog konkursa i rada komisije, kandidatkinja Snežana Živanović zauzela prvo mesto na rang-listi.
Neistina
JEDNAKO je netačna tvrdnja da je reč o osobi koja "ne govori albanski jezik". U konkursnoj dokumentaciji, odnosno biografiji kandidatkinje, jasno je navedeno da poseduje znanje albanskog jezka na nivou B2 i to u oblastima razumevanja, čitanja, govorne produkcije, govorne interakcije i pisanja, poručili su iz ministarstva.
- Na pisanom radu i usmenom intervjuu ostvarila je ukupno 39 od mogućih 40 bodova, odnosno 97,5 odsto. Na pisanom radu ostvarila je 19,67 bodova, odnosno 98,65 odsto, objasnili su iz ministarstva, dodajući da su pokušaaji da se ovaj izbor predstavi kao posledica nacionalne ili političke pripadnosti potpuno neutemeljeni.
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