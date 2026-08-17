DEO EKIPA POVUČEN SA TERENA: Smiruje se požar na hercegnovskoj rivijeri

Znatno je stabilnija situacija na požarištima duž hercegnovske rivijere, premda je vatra i dalje aktivna na pojedinim nepristupačnim područjima. Najvažnije, stambeni objekti i ljudi nisu neposredno ugroženi. Deo ekipa povukao se sa terena a očekuje se angažovanje helikoptera Vojske Crne Gore.

Foto: RT HN

Prema rečima zamenika komandira hercegnovske Službe zaštite i spasavanja Jovice Misinezovića, sa požarišta su povučene ekipe iz susednih gradova koje su prethodnih dana pomagale u gašenju vatre.

- Kolege iz Tivta, koje su sa nama od srede popodne, kada je požar izbio, povukle su se. Ekipe DVD-a Boka ostaju sa nama tokom celog dana. Očekujemo da uskoro počnu da dejstvuju i helikopteri Vojske Crne Gore - informisao je Misinezović i naveo da su vatrogasne ekipe trenutno raspoređene na šest lokacija.

Foto: RT HN

- Sa nama su i ekipe iz Trebinja, odnosno Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva. Ekipa DVD-a Bijela nalazi se u Vali, gde je požar i dalje aktivan, ali je reč o veoma nepristupačnom terenu, pa taj deo pratimo i obilazimo. Ekipe su raspoređene i na Rujevu i Obalici, kao i iza vile Mireli. Ekipa DVD-a Boka nalazi se kod kuća Bigović, iza crkve Svetog Nikole - objasnio je Misinezović.

Nadležne službe ocenjuju da je situacija pod kontrolom a očekuju dalje smirivanje stanja.