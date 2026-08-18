BOMBA NA MARAKANI: Italijani pišu da Zvezda želi fudbalera Lacija i reprezentacije Srbije

"Skaj" tvrdi da su se crveno-beli raspitivali za napadača "nebeskoplavih"

FOTO: Gianluca Ricci/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako se činilo da je Petar Ratkov fokusiran isključivo na dokazivanje u Laciju, situacija se naglo promenila. Prema najnovijim informacijama iz Italije, u igru za potpis talentovanog srpskog napadača uključila se i Crvena zvezda.

Vest koja je odjeknula na Apeninima potvrdio je čuveni "Skaj", koji navodi da je srpski šampion pokazao ozbiljno interesovanje za nekadašnjeg golgetera TSC-a. Ratkov (22), koji je u Lacio stigao prošle zime iz Salcburga, trenutno se nalazi na prekretnici karijere.

Poslednjih dana spekulisalo se o enormnoj ponudi moskovskog Dinama. Rusi su bili spremni da izdvoje čak 15.000.000 evra za obeštećenje, što je cifra koju bi uprava Lacija oberučke prihvatila. Ipak, sam igrač nije bio oduševljen idejom selidbe u Rusiju.

Takođe, kao jedan od potencijalnih kupaca pominjao se i engleski Sautempton, ali Ratkovu se navodno nije dopala opcija odlaska u Čempionšip, uprkos renomeu kluba sa "Sent Merisa".

Iako je Ratkov prvobitno planirao da ostane u Rimu i pokuša da se nametne novom šefu stručnog štaba Đenaru Gatuzu, realnost na terenu je drugačija. Kako prenosi "Skaj", mladi napadač je shvatio da Gatuzo traži profil špica drugačijih karakteristika, što je otvorilo vrata za potencijalni transfer.

Upravo u tom prostoru svoju šansu vidi Crvena zvezda. Povratak u Srbiju, ali u redove šampiona koji igra evropska takmičenja, mogao bi da bude idealan potez za Ratkova kako bi povratio kontinuitet i dodatno se nametnuo selektoru Srbije Veljku Paunoviću.

Pitanje je samo da li Zvezda ima doboljno novca za otkup, pošto je Ratkov plaćen 13 miliona evra Salcburgu. S druge strane, očekuje se da Džej Enem u tom slučaju napusti klub...