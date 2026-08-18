Osvojio Ligu šampiona, povukao se u 30. godini uz 12 čizburgera, sada se vratio i zaigrao u 9. ligi

Stigao je i da se upiše u strelce

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Nekadašnji stub odbrane nemačke reprezentacije, Bajerna i Borusije iz Dortmunda, Niklas Zile (30), ponovo je u centru pažnje svetske javnosti. Samo tri meseca nakon što je na bizaran i emotivan način objavio kraj profesionalne karijere, Zile se vratio na teren, ali u potpuno drugačijem ambijentu i ulozi.

Dojučerašnji defanzivac, koji je u karijeri osvojio 14 trofeja sa Bavarcima (uključujući i Ligu šampiona) i sakupio 49 nastupa za „Pancere“, debitovao je za amaterski klub Tifenbah, koji se takmiči u devetom rangu nemačkog fudbala. Iako je čitavu karijeru proveo u zadnjoj liniji, Zile je na debiju zaigrao kao napadač i odmah se upisao u strelce.

Njegov tim je poražen rezultatom 2:7, ali rezultat je ostao u drugom planu. Prava senzacija bio je Zileov nastup na malom seoskom terenu, gde je nakon meča proveo sate fotografišući se sa decom i potpisujući autograme, pokazujući da je konačno pronašao mir van pritiska vrhunskog sporta.

Podsetimo, Zile je pre tri meseca šokirao Nemačku najavom penzije u 30. godini. U izuzetno iskrenom i samokritičnom intervjuu, govorio je o svojoj 13-godišnjoj karijeri, ali i o neprestanoj borbi sa viškom kilograma koja ga je pratila od prvog dana.

Simboličan kraj profesionalne karijere obeležio je naručivši 12 čizburgera usred intervjua.

Zile je tom prilikom otkrio i potresne detalje o surovosti profesionalizma. Priznao je da je u Bajernu, uoči zvaničnih merenja, znao da ne jede po ceo dan i da provodi sate u sauni noseći kabanicu kako bi kroz znoj ekspresno izgubio težinu.

Prema zvaničnim podacima Bundeslige, njegova težina varirala je od 91 do preko 110 kilograma. Upravo su ti problemi u maju 2024. godine doveli do toga da ispadne iz forme i propusti Evropsko prvenstvo, uprkos tome što je tokom leta angažovao privatnog trenera i smršao desetak kilograma u pokušaju da spasi karijeru u Dortmundu.

