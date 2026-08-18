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OVA ZALIVSKA ZEMLJA PORUČUJE: Dogovor Irana i Omana o Ormuzu ključan za nastavak pregovora sa SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 19:22

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PORTPAROL katarskog Ministarstva spoljnih poslova Mažed al Ansari Katar ocenio je danas da bi dogovor Teherana i Omana o Ormuskom moreuzu olakšao obnovu pregovora o okončanju rata.

ОВА ЗАЛИВСКА ЗЕМЉА ПОРУЧУЈЕ: Договор Ирана и Омана о Ормузу кључан за наставак преговора са САД

Foto: Tanjug/AP

-Očekujemo i dogovor Sultanata Oman i Irana o moreuzu, koji bi nam omogućio da se vratimo pregovaračkom okviru", rekao Al Ansari novinarima, prenosi Tajms of Izrael.

On je dodao da bi im dogovor o Ormuskom moreuzu znatno olakšao nastavak pregovora između SAD i Irana.

Katar je posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iran i Oman, dve države koje izlaze na Ormuski moreuz, nedeljama razgovaraju o budućnosti plovidbe tim strateškim plovnim putem, navodi izraelski portal.

Teheran je saopštio da su "dogovorene geografske koordinate" rute koju dve zemlje razmatraju.

Memorandum o razumevanju koji su dve potpisali SAD i Iran u junu praktično je propao zbog neslaganja oko upravljanja moreuzom, navodi Tajms of Izrael.

Najviši iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da strateški plovni put neće biti otvoren dok SAD ne ispune zahteve Teherana, uključujući ukidanje pomorske blokade.

Iran je juče saopštio da se pregovori "ozbiljno nastavljaju" i da se razmenjuju stavovi o tekstu "zajedničkog saopštenja".

Teheran zahteva da brodovi traže dozvolu za prolazak i plaćaju naknade za tranzit, čemu se protive Vašington i nekoliko zemalja regiona.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bombardovati Oman ukoliko ta zemlja "stane na put" dogovoru sa Iranom o Ormuskom moreuzu i pozvao Teheran na kapitulaciju u ratu koji mu kod kuće predstavlja sve veći politički teret.

(Tanjug)

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