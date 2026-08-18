ZELENO SVETLO IZ VAŠINGTONA? SAD razmatraju odluku koja bi mogla da promeni pravila igre na frontu (VIDEO)
SAD bi mogle dozvoliti lansiranje američkih raketa iz evropskih MLRS.
Trenutno, američka municija sa MFOM sistemom može se koristiti samo sa sistemima HIMARS i M270 koje je odobrio Vašington, piše Euractiv.
Ovo efikasno stvara dve nekompatibilne flote MLRS sistema unutar NATO-a: Poljska, baltičke države, Rumunija i Italija kupuju HIMARS, dok se Nemačka, Španija, Danska, Holandija i Grčka oslanjaju na Euro-PULS.
-Čak i kada je municija dostupna u drugim zemljama alijanse, ne može je koristiti svaki lanser, napominje Euractiv.
Vašington sada razmatra ukidanje ograničenja i integraciju američkih raketa sa evropskim lanserima.
Ovo je tehnički moguće, ali su SAD ranije blokirale takvu integraciju zbog komercijalnih interesa i zabrinutosti zbog otkrivanja osetljivih tehnologija.
Istovremeno, SAD premeštaju proizvodnju dela oružja u Evropu. Konkretno, proizvodnja ATACMS sistema u Nemačkoj je već odobrena — prvi put van SAD.
(RVvoenkor)
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