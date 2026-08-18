Svet

ZELENO SVETLO IZ VAŠINGTONA? SAD razmatraju odluku koja bi mogla da promeni pravila igre na frontu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 19:11

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SAD bi mogle dozvoliti lansiranje američkih raketa iz evropskih MLRS.

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ИЗ ВАШИНГТОНА? САД разматрају одлуку која би могла да промени правила игре на фронту (ВИДЕО)

Foto: defence-industry.eu/Lokid Martin

Trenutno, američka municija sa MFOM sistemom može se koristiti samo sa sistemima HIMARS i M270 koje je odobrio Vašington, piše Euractiv.

Ovo efikasno stvara dve nekompatibilne flote MLRS sistema unutar NATO-a: Poljska, baltičke države, Rumunija i Italija kupuju HIMARS, dok se Nemačka, Španija, Danska, Holandija i Grčka oslanjaju na Euro-PULS.

-Čak i kada je municija dostupna u drugim zemljama alijanse, ne može je koristiti svaki lanser, napominje Euractiv.

Vašington sada razmatra ukidanje ograničenja i integraciju američkih raketa sa evropskim lanserima.

Ovo je tehnički moguće, ali su SAD ranije blokirale takvu integraciju zbog komercijalnih interesa i zabrinutosti zbog otkrivanja osetljivih tehnologija.

Istovremeno, SAD premeštaju proizvodnju dela oružja u Evropu. Konkretno, proizvodnja ATACMS sistema u Nemačkoj je već odobrena — prvi put van SAD.

(RVvoenkor)

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