MINISTAR KRAPOVIĆ NA POŽARIŠTU U BIJELOJ: Veliki gubitak prirodnih bogatstava

Požar na hercegnovskoj rivijeri još nije lokalizovan premda je situacija nešto bolja. Najaktivniji je krak vatre koja se širi ka Zelenici, Kumboru i Đenovićima, a najveći problem i dalje ostaje vetar kazao je zamenik komandira Službe zaštite i spasavanja Jovica Misinezović.

Foto: RT HNH

Ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, ministar ekologije Damjan Ćulafić, kao i čelnici Opštine Herceg Novi Stevan Katić i Ivan Otović obišli su požarom zahvaćeno područje Bijele i Baošića. Ocenjeno je da je stanje stabilnije, ali će razvoj situacije u zavisiti od vremenskih prilika i jačine vetra.

Službe zaštite i spasavanja, uz pomoć ekipa iz drugih opština i Vojske Crne Gore, neprekidno na terenu, kazao je Krapović i naglasio da je veliki gubitak prirodnih bogatstava i vegetacije, ali, za sada, bez težih posledica. Posebno je istakao angažovanje helikoptera Bel 412 Vojske Crne Gore, navodeći da su posade pokazale visoku efikasnost tokom brojnih naleta na požarišta.

Foto: RT HNH

Situacija je zahtevna, ali su pripadnici Vojske maksimalno motivisani i spremni za dodatno angažovanje, poručio je načelnik Generalštaba Miodrag Vuksanović.

– Vojska je uvek u službi građana kada je najpotrebnije. Naši piloti i letačke posade rade bez prestanka, a ukoliko bude potrebe, mogu da gase požar i tokom noći, kazao je Vuksanović.

Reč je o jednom od većih požara koji su pogodili ovu opštinu, jer je požarna linija duža od 12 kilometara, ocenio je predsednik Herceg Novog Stevan Katić i najavio da se očekuje još jedan helikopter, pa bi u gašenju trebalo da učestvuju dva helikoptera i dva aviona. Katić je naglasio da kuće i stanovništvo trenutno nisu ugroženi, ali da je zbog nepredvidivog vremena neophodan oprez.

- Ovo je veliki požar i biće potrebno nekoliko dana da se u potpunosti ugasi, zaključio je Katić.

Među pripadnicima službi ima lakše povređenih ali bez težih posledica.

U međuvremenu novi požari izbili su i u drugim crnogorskim opštinama, zbog čega će deo ekipa i resursa morati da bude preraspoređen.

Za vatrogasce koji su neprekidno na terenu obezbeđen je smeštaj a iz Opštine i MZ Bijela saopšteno je da imaju dovoljan broj smeštajnih kapaciteta. Vode ima dovoljno za naredna 24 sata a iz Crvenog krsta mole građane koji planiraju da donesu hranu ili vodu da im se prethodno jave da se ne bi stvarale nepotrbne zalihe.