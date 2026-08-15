MINISTAR KRAPOVIĆ NA POŽARIŠTU U BIJELOJ: Veliki gubitak prirodnih bogatstava
Požar na hercegnovskoj rivijeri još nije lokalizovan premda je situacija nešto bolja. Najaktivniji je krak vatre koja se širi ka Zelenici, Kumboru i Đenovićima, a najveći problem i dalje ostaje vetar kazao je zamenik komandira Službe zaštite i spasavanja Jovica Misinezović.
Ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, ministar ekologije Damjan Ćulafić, kao i čelnici Opštine Herceg Novi Stevan Katić i Ivan Otović obišli su požarom zahvaćeno područje Bijele i Baošića. Ocenjeno je da je stanje stabilnije, ali će razvoj situacije u zavisiti od vremenskih prilika i jačine vetra.
Službe zaštite i spasavanja, uz pomoć ekipa iz drugih opština i Vojske Crne Gore, neprekidno na terenu, kazao je Krapović i naglasio da je veliki gubitak prirodnih bogatstava i vegetacije, ali, za sada, bez težih posledica. Posebno je istakao angažovanje helikoptera Bel 412 Vojske Crne Gore, navodeći da su posade pokazale visoku efikasnost tokom brojnih naleta na požarišta.
Situacija je zahtevna, ali su pripadnici Vojske maksimalno motivisani i spremni za dodatno angažovanje, poručio je načelnik Generalštaba Miodrag Vuksanović.
– Vojska je uvek u službi građana kada je najpotrebnije. Naši piloti i letačke posade rade bez prestanka, a ukoliko bude potrebe, mogu da gase požar i tokom noći, kazao je Vuksanović.
Reč je o jednom od većih požara koji su pogodili ovu opštinu, jer je požarna linija duža od 12 kilometara, ocenio je predsednik Herceg Novog Stevan Katić i najavio da se očekuje još jedan helikopter, pa bi u gašenju trebalo da učestvuju dva helikoptera i dva aviona. Katić je naglasio da kuće i stanovništvo trenutno nisu ugroženi, ali da je zbog nepredvidivog vremena neophodan oprez.
- Ovo je veliki požar i biće potrebno nekoliko dana da se u potpunosti ugasi, zaključio je Katić.
Među pripadnicima službi ima lakše povređenih ali bez težih posledica.
U međuvremenu novi požari izbili su i u drugim crnogorskim opštinama, zbog čega će deo ekipa i resursa morati da bude preraspoređen.
Za vatrogasce koji su neprekidno na terenu obezbeđen je smeštaj a iz Opštine i MZ Bijela saopšteno je da imaju dovoljan broj smeštajnih kapaciteta. Vode ima dovoljno za naredna 24 sata a iz Crvenog krsta mole građane koji planiraju da donesu hranu ili vodu da im se prethodno jave da se ne bi stvarale nepotrbne zalihe.
Preporučujemo
UHAPŠEN ADVOKAT DAMIR LEKIĆ: Zaustavljen na granici sa 100.000 evra
14. 08. 2026. u 18:32
NOVI UDAR NA SRBE U CRNOJ GORI: Milanu Kneževiću prete mučenjem!
14. 08. 2026. u 15:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)