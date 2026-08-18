ŽAN-KLOD VAN DAM NA OTVARANJU: Niš od 25. do 30. avgusta biti domaćin Međunarodnog filmskog festivala
NIŠ će od 25. do 30. avgusta biti domaćin Međunarodnog filmskog festivala Niš, koji organizuju Grad Niš i Niški kulturni centar, a na svečanom otvaranju na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi očekuje se i svetski poznati glumac Žan-Klod van Dam.
Grad je program festivala zvanično najavio nakon što je postalo izvesno da ovogodišnji, 60. Filmski susreti već drugu godinu zaredom neće biti održani, pošto se Udruženje glumaca i Grad Niš nisu usaglasili oko organizacije festivala. Glumci su zbog toga najavili sopstveni festival u Nišu, koji će početi 29. avgusta.
Prema najavi Grada, novi Međunarodni filmski festival Niš trajaće šest dana, a publika će moći da pogleda 26 filmova, od kojih 12 premijera. Projekcije će biti organizovane na dve poznate niške lokacije – u bioskopu „Vilin grad“ i na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi.
Posebnu pažnju privlači najavljeni dolazak Žan-Kloda van Dama, koji je na društvenim mrežama potvrdio da će prisustvovati svečanom otvaranju. Legenda svetskog akcionog filma u Niš dolazi povodom regionalne premijere filma „Baštovan“, u kojem tumači glavnu ulogu.
Njegovo pojavljivanje na Letnjoj pozornici trebalo bi da bude jedan od centralnih događaja prvog izdanja festivala u novom formatu, a publika i mediji imaće priliku da se susretnu sa jednim od najpoznatijih svetskih akcionih glumaca.
Festival će, kako najavljuju organizatori, zadržati fokus na glumačkim ostvarenjima, ali će program obuhvatiti i domaću i inostranu filmsku produkciju. Pored premijera, publika će moći da pogleda i kultne filmske klasike na velikom platnu, prisustvuje susretima sa autorskim i glumačkim ekipama i prati bogat prateći program.
Ovogodišnji festival dolazi u godini u kojoj je trebalo da bude održan 60. Filmski susreti, tradicionalna manifestacija posvećena glumcu i glumačkoj umetnosti. Međutim, nakon neslaganja Grada i Udruženja glumaca oko organizacije jubilarnih Filmskih susreta, dve strane nisu postigle dogovor.
Umesto 60. Filmskih susreta, Udruženje glumaca organizovaće sopstveni festival u Nišu, čiji je početak najavljen za 29. avgust, nakon čega je najavljen i gradski Međunarodni filmski festival. Tako će Niš kraj avgusta dočekati sa dva filmska festivala, oba sa snažnim osloncem na glumca i glumačku umetnost.
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