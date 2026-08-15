AFERA "TUNEL" BEZ KRIVACA: Izrečena nova presuda za kopanje kanala do depoa Višeg suda u Podgorici

U Osnovnom sudu u Podgorici, svih osam optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u ovom gradu, što je otkriveno 11. septembra 2023 godine, oslobođeni su krivice.

Foto Vlada CG/ R. Koprivica

-Tužilaštvo nije dokazalo njihove navodne uloge u tom krivičnom delu, kazao je sudija Borko Lončar obrazlažući presudu nakon sprovedenog ponovnog postupka po nalogu Višeg suda u Bijelom Polju.

Njegovom presudom oslobođeni su državljani Srbije Veljko Marković (32),Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) Vladimir Erić (37) iz Loznice, i Podgoričani Predrag Mirotić,

Depo U depou Višeg suda u Podgorici, čuva se oko 100.000 predmeta, uključujući dokaze za najteža krivična dela počinjena ne području suda. U njemu s eu trnutku ulska ''rudara'' nalazila velika količina narkotika i oružje korišteno u zločinima.

Optužbe za kriminalno udruživanje i tešku krađu, presudom su oslobođeni Markovići, Jovanović, Erić, Mirotić, Baćović i Milačić oslobođeni dok je Baćović oslobođena i optužbe za falsifikovanje isprave. Vuljaj je oslobođen optužbe za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog dela.Prvostepenom presudom tužilaštvu je ostavljen rok za žalbu od 15 dana od prijema presude.

Otkrivanje tunela označilo je poičetak nečuvenok skandala, ne samo u regionu, a nakon hapšenja sada oslobođenih policija i tužilaštvo oglasili su se tvrdnjama da su državljani Srbije direktni izvršioci koji su radili na prokopavanju tunela. Vladimir Erić je bio lociran i uhapšen u Švedskoj, a potom izručen Crnoj Gori, čijih četvoro državljana je posle izbijanja afere dobilo 00statuzs'' logističara.

Premetačina Kopanje iz zakupljenog stana tan u Njegoševoj ulici počelo je krajem jula 2023. godine, a nakon prokopavanja oko 30 metara dužine kroz podzemne slojeve zemlje i betona završeno je u noći između 10 i 11 septembra, kada su službenici suda primetili da je u depou izvršena premetačina.

Baćović je bila optužena da je pod lažnim identitetom iznajmila poslovni prostor u Njegoševoj ulici odakle je počelo kopanje tunela, a Mirotić je bio osumnjičen i kasnije optužen da je vozio ''rudare'' od granice i u Podgoirici im obezbeđivao alat i logističku podršku.