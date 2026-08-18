"VODI SE ŽESTOKA BORBA": Petar Mađar se ponovo oglasio zbog vodostaja Dunava

MAĐARSKA vodi žestoku borbu za opstanak proizvodnje u nuklearnoj elektrani Pakš, dok istorijski nizak vodostaj Dunava ugrožava rad turbina i snabdevanje zemlje električnom energijom.

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Premijer Mađarske, Peter Mađar, poručuje da su pred elektranom još dva kritična dana, nakon čega bi situacija mogla da počne da se popravlja.

-U Pakšu se vodi žestoka borba za rad turbina. Moramo izdržati još dva dana zbog stalno opadajućeg vodostaja. Međutim, počev od nedelje, uz izgradnju prepreke i očekivani porast vodostaja, možemo početi sa ponovnim uključivanjem i trenutno neaktivnih turbina- naveo je Petar Mađar u svojoj objavi na mreži X.

Problem sa nuklearkom je nastao zbog nezabeleženo niskog vodostaja Dunava, koji je posledica dugotrajne suše i toplotnih talasa koji su ovog leta pogodili veliki deo Evrope. Elektrana Pakš koristi vodu iz Dunava za hlađenje svojih reaktora, pa je pad nivoa reke primorao operatere da postepeno smanjuju proizvodnju.

(Tanjug)