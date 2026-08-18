TIKNIZJAN IMAO PORUKU ZA DELIJE, PA POMENUO I 4 IGRAČA ZVEZDE: "Oni će mi najviše nedostajati, pamtiću taj tunel..."

Jermen dao oproštajni intervju

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Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde, Nair Tiknizjan, i zvanično napušta redove srpskog šampiona i karijeru nastavlja u grčkom Olimpijakosu. U dirljivom oproštajnom intervjuu, reprezentativac Jermenije sumirao je utiske o boravku u Beogradu, ističući da će mu „crveno-beli“ zauvek ostati u srcu.

Tiknizjan ne krije da su mu osećanja u ovom trenutku pomešana, najviše zbog propuštene prilike u elitnom takmičenju.

- U isto vreme se osećam i tužno i srećno. Tužan sam zato što nisam uspeo da dam Crvenoj zvezdi ono što sam želeo – imali smo šanse za Ligu šampiona i žao mi je što nismo uspeli sa ovakvom ekipom i upravom. Bio sam spreman da ostanem i odigram mečeve protiv Viktorije Plzenj kako bih pomogao, ali uprava je donela odluku koju poštujem. Odlazim u naš bratski klub, Olimpijakos, što je novi veliki korak u mojoj karijeri, a do njega ne bi došlo bez Zvezde - počeo je priču Tiknizjan.

Fudbaler koji je postao miljenik "Delija" zbog neverovatne borbenosti ističe da mu je Marakana povratila poljuljano samopouzdanje.

- Crvena zvezda se pojavila u trenutku kada mi je bila životno neophodna. Ovaj klub mi je dao sve da se ponovo osećam kao fudbaler. Zahvaljujući celoj sezoni i gotovo svim odigranim mečevima, ponovo sam siguran u sebe. Na terenu sam uvek davao 100 odsto, bez obzira na to protiv koga igramo.

Govoreći o najlepšim uspomenama, Tiknizjan je izdvojio specifičan ritual pre izlaska na teren, ali i dramatične pobede.

- Osim navijača, pamtiću naš tunel. To je za mene bio ritual gde sam se punio energijom i dobijao neverovatnu želju da „pokidam“ svakoga na stadionu. Što se tiče mečeva, nikada neću zaboraviti pet uzastopnih pobeda u Ligi Evrope kada niko nije verovao u nas. Takođe, finale Kupa je jedan od najsjajnijih momenata u mojoj karijeri. Posle Mateusovog odbranjenog penala, zaplakao sam od sreće jer se sav trud isplatio.

Posebno mesto u njegovom sećanju zauzima i pogodak protiv Novog Pazara:

- Šteta što sam dao samo jedan gol, ali taj gol je bio važan i prelep. Spreman sam da kažem da je to najlepši gol u mojoj karijeri.

Tiknizjan je iskoristio priliku da zahvali stručnom štabu, ali i "ljudima iz senke" – maserima, doktorima i ženama koje brinu o opremi, naglašavajući da u klubu vlada porodična atmosfera. Što se tiče saigrača, trojica su ostavila poseban trag.

- Na terenu će mi najviše nedostajati Seol zbog njegove stabilnosti, ali i Miloš Veljković koji mi je mnogo pomogao u razumevanju igre u odbrani. Van terena, najviše sam se zbližio sa Markom Arnautovićem koji mi je bio ogromna podrška, baš kao i kapiten Mirko Ivanić.

Za kraj, Jermen se obratio navijačima koji su ga uvek ispraćali aplauzima.

- Podrška navijača me je motivisala na terenu, ali i u gradu gde sam ih stalno sretao. To što niste ravnodušni prema klubu daje fudbaleru dodatnu snagu. Poručujem im da ostanu isti i da vole ovaj klub, a fudbaleri će im uzvratiti. Sigurno ću se vratiti ovde, ako ne kao igrač, onda kao turista da posetim Marakanu. Hvala vam svima - zaključio je Tiknizjan.