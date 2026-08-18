Fudbal

LOŠA VEST ZA PARTIZAN! Hetafe doveo veliko pojačanje! Jedan podatak ide crno-belima na ruku!

Новости онлајн/С.С.

18. 08. 2026. u 17:34

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Utakmica plej-ofa za plasman u Ligu konferencija igra se u četvrtak od 21 čas, u predgrađu Madrida.

ЛОША ВЕСТ ЗА ПАРТИЗАН! Хетафе довео велико појачање! Један податак иде црно-белима на руку!

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Real Saragosa i Hetafe su postigli dogovor o transferu Franča Serana, čime je okončano njegovo vreme na "Romaledi".

Serano (rođen 2001.) je stigao u Sijudad Deportivu (trening centar Real Saragose) kao mladi igrač i, tokom poslednjih nekoliko godina, postao je jedna od najznačajnijih ličnosti kluba.

Izrastao je u lidera ekipe i partijama stigao veoma brzo do kapitensku trake. Odigrao je 200 utakmica za Saragosu, postigao 13 golova i 12 puta bio asistentPre pet godina je bio član mlade reprezentacije Španije (do 21 godine).

"Frančo napušta klub svog života. I on to radi da bi igrao u Prvoj ligi, za Hetafe. U ime Real Saragose, možemo da mu se samo zahvalimo za sve ove godine, što nas je predstavljao sa takvom strašću i što je bio primer svakom mladom igraču. Želimo ti sve najbolje u ovom novom poglavlju, Frančo. Real Saragosa će uvek biti tvoj dom.", stoji u klupskom saopštenju.

On će sa Hetafeom potpisati trogodišnji ugovor, ali ipak, neće moći da pomogne novim saigračima u dvomeču protiv Partizana, jer je prošlo vreme za registraciju fudbalera u plej-of utakmicama, što je svakako dobra vest za crno-bele.

Inače, prethodne sezone je Serano sa Saragosom ispao u treću ligu Španije.

Podsetimo, Hetafe je voljan da u svoje redove dovede i nesuđenog reprezentativca Srbije, Stefana Bajčetića iz Liverpula.

Utakmicu u Španiji sudiće Letonac Andris Treimanis, dok će u Humskoj na centru biti Švajcarac Urs Šnajder.

Partizan je u međuvremenu pustio u prodaju ulaznice za revanš meč na svom stadionu.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

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