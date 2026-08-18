Fudbal

HIČKOKOVSKI SCENARIO: Bivši napadač Partizana ostavio Portugalce u suzama! Ovo je njegov novi klub!

Новости онлајн/С.С.

18. 08. 2026. u 18:10

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Neverovatan rasplet u transferu Jovana Miloševića, koji je već bio viđen u Bragi.

ХИЧКОКОВСКИ СЦЕНАРИО: Бивши нападач Партизана оставио Португалце у сузама! Ово је његов нови клуб!

Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Jovan Milošević je novi fudbaler Udinezea! Iako je bilo već sve dogovoreno sa Portugalcima, koji su mu davali ugovor do 2031. u transferu od 8.000.000 evra, bivši napadač Partizana je odlučio u poslednjem trenutku da promeni smer!

Italijani su ponudili isti iznos, uz 10 odsto od naredne prodaje. Srbin će tako posle tri sezone provedene u Štutgartu napustiti bundesligaša, iako je odigrao svega pet utakmica za popularne "švabe".

Kako prenosi italijanski novinar Mateo Moreto, nekadašnji ljubimac "grobara" bi uskoro trebao da stigne u Italiju, gde će obaviti lekarske preglede, posle čega će ponovo obući crno-belu opremu, ali Udinezea.

Očekuje se da bivši napadač Partizana potpiše višegodišnji ugovor u Udinama i bude zvanično promovisan, pošto je verovao da će na severu Italije imati šansu da napreduje. 

Mnogi su mislili da će posle odlične sezone u Partizanu, dobiti priliku u Štutgartu, ali je otišao na pozajmicu u Verder. Međutim, i tokom boravka u Bremenu pokazao je klasu u "ligi petice". 

Sa limitiranom minutažom, na 13 utakmica, dao je tri gola i upisao jednu asistenciju, dok je donosio verovatno i najveći doprinos sa klupe.

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