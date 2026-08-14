VELIKI BROJ AKTIVNIH POŽARA OD HERCEG NOVOG DO ULCINJA: Na terenu su sve raspoložive ekipe - Vetar otežava gašenje

U CRNOJ Gori je u ovom trenutku aktivno više požara na području Herceg Novog, Nikšića i Ulcinja.

Foto: RT HN

Vatrogasci se već treći dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela u naselju između Baošića i Bijele, a zbog jakog vetra požar se danas proširio i na Zeleniku i ide prema Kamenarima.

Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović, koji je neprestano na terenu, kaže da je situacija složena.

- Više to nije samo Baošići i Bijela, vatra je stigla do Rujeva u Zelenici, širi se i levo i desno od Bijele i Baošića, stihija ide prema Kamenarima i sada požarni pojas iznosi oko 15 kilometara - kazao je Ćirović.

On ističe da jak vetar znatno otežava gašenje požara.

- Na terenu su sve raspoložive ekipe, a pomažu i kolege iz drugih gradova. Primarni cilj je sačuvati kuće. To nam za sada uspeva, cilj je da sačuvamo kuće i ljude , da niko ne bude povređen. Ako me pitate kada će požar biti lokalizovan , to vam ne mogu reći - navodi Ćirović.

U pomoć su stigli helikopteri Vojske Crne Gore.

- Upravo je stigao helikopter Vojske, već pravi drugi nalet, a pridružiće mu se i helikopteri avio jedinice MUP-a - dodaje on.

Tokom noći gotovo na celom području opštine prisutan je dim, a vetar donosi pepeo, pa se savetuje građanima da borave u zatvorenim prostorijama.

Zamenik komandira Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je ranije danas da je situacija sa požarima u tom gradu loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraj joj se ne nazire.

- Tokom čitave noći smo gasili. Vetar je okrenuo i požar se proširio od Bijelske Vale do Rujeva u Zelenici. Sa gornje strane brda samo je pitanje trenutka kada će izbiti u selu Repa i Bijelske Kruševice. To je velika površina i kraj se ne nazire. Očekujemo svakog trena da krene avijacija, što bi nam mnogo pomoglo - kazao je Misinezović.

Kako je dodao, među meštanima vlada panika, a na terenu je i Uprava policije, koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja.

On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu.

- Vatrogasci su uglavnom dobro, ali prilično umorni. Iza nas su neprospavane noći, tako da ono što u ovom trenutku priželjkujemo jeste kiša, ali vidite i sami da je nema ni na vidiku. Vreme nam definitivno ne ide na ruku. Vetar je aktivan, a ekipe su sve na terenu. Tu su ekipe iz Bara, Nikšića, Podgorice, Kotora, Tivta, Trebinja... Sva njihova podrška nam je pružena. Pokušavamo da sačuvamo ljudske živote i objekte - poručio je Misinezović.

Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti.

Iz Direktorata za vanredne situacije Radomir Šćepanović istakao je jutros da je svih pet vazduhoplova kojima raspolažu angažovano na gašenju požara. U vazduhu su i dva helikoptera Vojske Crne Gore koji gase u Ulcinju, a "Antonov" i jedan airtraktor su na području Herceg Novog.

Ulcinj: Aktivan požar u Vladimiru, vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha

U ulcinjskoj opštini još je aktivan požar u Vladimiru u blizini Šasa, a iz Službe zaštite i spašavanja očekuju pomoć iz vazduha kako bi i njega ugasili. Kako je kazao vatrogasac Jlber Đeka situacija jutros je nešto bolja nego sinoć, kada su morali da gase na nekoliko lokacija.

Istakao je da je trenutno situacija mirna i da je aktivan samo požar u Vladimiru koji se širi ka Briskoj gori, ali da očekuju svakog trena pomoć iz vazduha.

U Ulcinju aktivna su bila požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasedao je Krizni štab, dok su direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predsednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu bili na terenu na području Briske gore.

Predsednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu kazao je da se sistem pokazao budnim i efikasnim, te da očekuje da će, uz pomoć susednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana, požari biti stavljeni pod kontrolu.

- Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdevanje, zbog čega je deo grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje - kazao je Nimanbegu, preneli su podgorički mediji..

Požar je izbio u delu pored magistrale, pa je zatvoren za saobraćaj put Nikšić - Vilusi.

Nikšićni vatrogasci su prethodnih dana gasili i požar na Ponokvici, ali je kiša stigla kao spas i taj požar je ugašen.

Dve ekipe nikšićkih vatrogasaca upućene su i na ispomoć u Bijelu.

(Tanjug)