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ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Pobeda ili otkaz Ponomarjovu

Žarko Urošević

15. 08. 2026. u 09:30

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* Bivši fudbaler Zorje, o dešavanjima u Čerkasiju

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Победа или отказ Пономарјову

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

MOJ TIP

subota, 

Krivbas - Livi bereg 1

Kudrivka - Obolon 1

Karpati - Bukovina 1

nedelja, 

ČERKASI - ČERNOMOREC 1

Harkov - Šahtjor 2

Dinamo K. - Kolos 1

ponedeljak, 

ŽITOMIR - ZORJA 1

Trener Čerkasija raspolaže sa timom koji je za ukrajinske prilike dobar, ali je u okršajima sa Karpatima i Bukovinom imao peh i bez bodova ostao. Vladimiru Ponomarjovu, uprava preti otkazom ako za naredni meč sa Černomorecem ne uspe da pronađe način igrače da pokrene.

Trijumf pred svojim navijačima očekujem još i od Žitomira koji duelom sa Zorjom svoj maksimalan učinak iz dosadašnjeg prvenstvane bi smeo da pokvari.

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