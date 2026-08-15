ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Pobeda ili otkaz Ponomarjovu
* Bivši fudbaler Zorje, o dešavanjima u Čerkasiju
MOJ TIP
subota,
Krivbas - Livi bereg 1
Kudrivka - Obolon 1
Karpati - Bukovina 1
nedelja,
ČERKASI - ČERNOMOREC 1
Harkov - Šahtjor 2
Dinamo K. - Kolos 1
ponedeljak,
ŽITOMIR - ZORJA 1
Trener Čerkasija raspolaže sa timom koji je za ukrajinske prilike dobar, ali je u okršajima sa Karpatima i Bukovinom imao peh i bez bodova ostao. Vladimiru Ponomarjovu, uprava preti otkazom ako za naredni meč sa Černomorecem ne uspe da pronađe način igrače da pokrene.
Trijumf pred svojim navijačima očekujem još i od Žitomira koji duelom sa Zorjom svoj maksimalan učinak iz dosadašnjeg prvenstvane bi smeo da pokvari.
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