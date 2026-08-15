ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Pobeda ili otkaz Ponomarjovu

* Bivši fudbaler Zorje, o dešavanjima u Čerkasiju

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

MOJ TIP

subota,

Krivbas - Livi bereg 1

Kudrivka - Obolon 1

Karpati - Bukovina 1

nedelja,

ČERKASI - ČERNOMOREC 1

Harkov - Šahtjor 2

Dinamo K. - Kolos 1

ponedeljak,

ŽITOMIR - ZORJA 1

Trener Čerkasija raspolaže sa timom koji je za ukrajinske prilike dobar, ali je u okršajima sa Karpatima i Bukovinom imao peh i bez bodova ostao. Vladimiru Ponomarjovu, uprava preti otkazom ako za naredni meč sa Černomorecem ne uspe da pronađe način igrače da pokrene.

Trijumf pred svojim navijačima očekujem još i od Žitomira koji duelom sa Zorjom svoj maksimalan učinak iz dosadašnjeg prvenstvane bi smeo da pokvari.