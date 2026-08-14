UHAPŠEN ADVOKAT DAMIR LEKIĆ: Zaustavljen na granici sa 100.000 evra

PO nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je uhapsilo advokata iz Podgorice Damira Lekića, zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo pranje novca - 100.000 evra, koje je policija od njega privremeno oduzela. Lekiću je specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata.

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Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 časa od časa hapšenja a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mere nadzora zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim osobama, uz pretnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Sudija za istrage Višeg suda je prihvatio te zahteve SDT.

Prema rečima tužioca Radonjića, donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, pokrenut je krivični postupak protiv sada okrivljenog, a u prikupljanju dokaza o krivičnom delu Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odeljenju pomoć su pružili Sektor granične policije Uprave policije i Agencija za nacionalnu bezbednost.

NIJE SPORIO – Lekić sporio da novac nije prijavio na granici. Kazao je da je bila gužva i računao je: ''Moj je novac, što imam da ga prijavljujem'', iako je, kao advokat, znao da je trebalo da ga prijavi. Ali, računao je da ne radi ništa posebno - kazao je Piporović.

Kako se saznaje, Lekića su u četvrtak veče uhapsili pripadnici Sppecijalnog policijskog odjeljenja na graničnom prelazu Dobrakovo, prilikom ulaska na teritoriju Crne Gore. Oni si danas pretresli njegov stan u Podgorici.

Granični policajci su tokom pretresa su pronašli novac, koji nije prijavio, a za koji je rekao da je njegov, ali da ga je ranije iz Crne Gore uneo u Srbiju.

– Damir Lekić je dao izjavu da je išao autom i da je u njemu imao 90.000 evra. Rekao je koje je poreklo tog novca, zbog čega ga je nosio u Srbiju i zbog čega ga je vratio iz Srbije -kazao je Lekićev advokat Zoran Piperović.