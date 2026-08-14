SITUACIJA JE LOŠA, POŽAR NE JENJAVA: Vatreni front na hercegnovskoj rivijeri duži od deset kilometara

Širi se požar koji već treći dan bukti na hercegnovskoj rivijeri.

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Protekla noć bila je izuzetno teška, a vatra je aktivna u naseljima Todorovići i Kovačina u Bijeloj, na Žageru i prema kućama Vukovića u Baošićima. Požar se proširio prema Obalici i Rujevu, prema Repajima, i sada je vatreni front duži od deset kilometara, informisao je komandir Službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović.

- Pojačali smo ekipe.Problem je što je veliki deo terena već opožaren, a ni vetar nam ne ide naruku. Situacija je loša - rekao je Ćirović.

Zamenik komandira Službe zaštite i spasavanja Jovica Misinezović naveo je da gašenje dodatno otežava vetar koji menja pravac i koji je od četiri sata ujutru pojačao. Požar se, kako je objasnio, podelio u tri kraka, a i dalje su ugrožene kuće u Baošićima kod crkve Svetog Nikole, jutros i na Rujevu i Obalici, rekao je Misinezović.

Jedna osoba koja je sinoć povređena u požaru oseća se dobro. Na najkritičnijim požarištima u Bijeloj od ranih jutarnjih sati angažovani su vazduhoplovi za gašenje požara.

POŽAR I U ULCINjU U Ulcinju je i dalje aktivan požar u Vladimiru, u blizini Šasa, koji se širi ka Briskoj gori, a vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha. Tokom noći vatrogasci su gasili požare na više lokacija, dok je jutros situacija mirnija i većina požara stavljena pod kontrolu. MUP sumnja da su pojedini požari namerno izazvani, zbog čega je policija uključena u istragu. Za požarišta u Bijeloj i Ulcinju najavljeno je angažovanje šest vazduhoplova.

Među stanovnicima nema panike, gotovo jednoglasno ističu da je noć bila veoma teška jer je vatra besnela, ali vatrogasci su „bili ne samo na visini zadatka“ nego tako organizovani i hrabri da su savladali stihiju oko kuća i crkava. Deo građana spreman je da se organizuje i pomogne u gašenju požara ali je iz Kriznog štaba poručeno da to ne rade i ne odlaze samoinicijativno na požarišta. Ako bude potrebe za tu vrstu pomoći poziv će biti zvanično upućen.