DRAMATIČNE SCENE U PODGORICI: Grupe maskiranih mladića izašle na ulice, sve vreme uzvikuju "Turci napolje" (VIDEO)
KAKO prenose mediji, veća grupa muških osoba i večeras se okupila na više lokacija u Podgorici.
Jedna grupa mladića uzvikujući “Turci napolje”, prošla je kroz četvrt Central Point, a potom je ušla u City kvart. Oni su došli iz pravca Zabjela, javljaju čitaoci CdM-a.
Nakon toga su iz City kvarta krenuli prema Rimskom trgu.
Iz Uprave policije su kazali da je prisustvo policajaca pojačano na ulicama.
Takođe, policija je ranije saopštila da su na Zabjelu pronašli "štek" sa većom količinom bejzbol palica, pri čemu je više crnogorskih državljana uhapšeno.
Haos u Crnoj Gori je počeo sinoć kada je policija identifikovala i privela dvojicu turskih državljana koji koji su se prethodno zabarakadirali u kazinu na Zabjelu u Podgorici, a povezani su ranjavanjem mladića M.J. iz Podgorice nožem. Privedeno je još 45 turskih državljana, dok su građani, revoltirani napadom, izašli na ulice.
Prema pisanju Pobjede, tri državljanina Turske zabarakadirali su se u kazinu koji se nalazi u kompleksu Vektra na Zabjelu, nakon što je, prema rečima očevidaca, grupa meštana pokušala fizički da se obračuna s njima. Nakon što ih je izvela iz kazina, policija je privela dva turska državljana. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, jedan od njih je osumnjičen da je umešan u napad na mladića. Nakon toga, grupa ljudi se razišla.
Oglasila se devojka izbodenog mladića
"Turci su prolazili, prva grupa od tri lica, a druga iza njih. Oni su pevali i nešto dobacivali, i pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi i ima li problema, a oni su rekli 'ima'. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave", rekla je devojka.
Podsetimo, Crna Gora je danas privemeno obustavila bezvizni režim za državljane Turske, a nakon najava premijera Milojka Spajića, koji je sinoć rekao da će po hitnoj proceduri biti doneta odluka o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.
Od napada na M. J. zabeležen je veći broj incidenata u glavnom gradu Crne Gore. Naime, lokal turskog državljanina demoliran je u centru Podgorice, a zapaljeno i jedno vozilo na auto-placu, čiji vlasnik je takođe turski državljanin.
Preporučujemo
DRAMA U PODGORICI Turski državljani izboli nožem meštanina, pa se zabarikadirali u kazinu (VIDEO)
26. 10. 2025. u 21:56 >> 22:12
ISPLIVALI NOVI DETALjI: Devojka koja je izbodena nožem kod Bečeja u poodmakloj trudnoći
20. 10. 2025. u 12:32
RUSI DONELI ODLUKU: Naftna kompanija prodaje svoju imovinu u inostranstvu zbog sankcija SAD-a
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.
27. 10. 2025. u 21:49
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)