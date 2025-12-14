Ekonomija

PRODAJE SE KOMPANIJA VLASNIKA LEGA: U igri kupovina akcija vredna skoro 600 miliona dolara

K. Despotović

14. 12. 2025. u 07:00

NILFISK Holding A/S, među čijim je vlasnicima i milijarderska porodica koja stoji iza Lego kompanije, dobio je ponudu za preuzimanje od nemačke grupacije Frojdenberg.

ПРОДАЈЕ СЕ КОМПАНИЈА ВЛАСНИКА ЛЕГА: У игри куповина акција вредна скоро 600 милиона долара

Foto AP

Nemačka kompanija procenila je vrednost proizvođača industrijskih usisivača na oko 3,8 milijardi danskih kruna (595 miliona dolara).

Frojdenberg, porodična kompanija iz Nemačke, ponudio je 140 danskih kruna u gotovini po akciji, što predstavlja premiju od 36 odsto u odnosu na poslednju berzansku cenu, navedeno je u saopštenju objavljenom u četvrtak. Upravni odbor Nilfiska preporučio je prihvatanje ponude, navodeći da je bilo i drugih zainteresovanih kupaca.

Za Nilfisk, koji se ranije fokusirao na sopstvena preuzimanja, ponuda predstavlja preokret, posebno jer se kompanija poslednjih godina suočava sa usporenim rastom i padom vrednosti akcija - koje su odvajanja od NKT A/S 2017. godine izgubile oko dve trećine vrednosti.

- Ponuda je rezultat strateškog procesa koji je pokrenut nakon što je kompaniji upućen neočekivan pristup - izjavio je predsednik odbora Peter Nilson.

Nakon tog pristupa, odbor je otpočeo razgovore sa više zainteresovanih strana koje su dostavile ponude, saopštila je kompanija, dodajući da je tokom pregovora uspela da poboljša uslove jedne od tih ponuda.

Kirkbi, investiciona firma koja upravlja imovinom vrednom oko 178 milijardi danskih kruna za vlasnike Lego grupe, poseduje 20 odsto akcija Nilfiska.

Kirkbi i ostali akcionari koji zajedno drže 50,9 odsto udela podržali su ponudu, uz napomenu da će ta podrška biti povučena ukoliko se pojavi treća strana sa ponudom koja je najmanje 10 odsto viša.

Ponuda zavisi od toga da Freudenberg otkupi najmanje 90 odsto plus jednu akciju, kao i od odobrenja nadležnih institucija. Kompanija očekuje da će transakcija biti završena u prvoj polovini naredne godine, nakon čega planira da povuče Nilfisk sa berze i sprovede prinudni otkup preostalih akcija.

