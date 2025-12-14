MILANEZI OVE SEZONE NE ZNAJU SA NOVAJLIJAMA U LIGI: Jedan podatak ipak raduje navijače - evo šta se poslednji put desilo u šampionskoj sezoni

SA željom da uveća prednost na vrhu tabele Serije A, Milan će nastaviti borbu za Skudeto u nedelju popodne, kada na stadionu "Đuzepe Meaca" dočekuje Sasuolo.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Iako su „rosoneri“ neporaženi u prvenstvu još od avgusta, sada ih očekuje duel sa ekipom koja im je u poslednjim sezonama često pravila probleme i koja se bez poteškoća prilagodila povratku u elitu.

Iako su bez evropskih obaveza i nedavno eliminisani iz Kupa Italije, Milan je odlično započeo aktuelnu kampanju u Seriji A i nametnuo se kao jedan od glavnih kandidata za titulu. Klub je prešao granicu od 30 osvojenih bodova posle 14 odigranih kola po prvi put od sezone 2021/22, kada je na kraju i osvojio "skudeto".

Držeći korak sa braniocem titule Napolijem i trenutno mu bežeći zahvaljujući boljoj gol-razlici, izabranici Masimilijana Alegrija su u prošlom kolu pokazali karakter u Torinu. Iako su već posle 20 minuta imali dva gola zaostatka, uspeli su da naprave preokret i dođu do velike pobede. Adrijen Rabio je snažnim udarcem smanjio rezultat, a potom je Kristijan Pulišić, koji se nedavno oporavio od gripa, ušao sa klupe i sa dva gola rešio utakmicu.

Trijumf u Torinu produžio je Milanov niz bez poraza u Seriji A na 13 utakmica, a pre puta u Saudijsku Arabiju, gde će braniti trofej Superkupa Italije, „rosoneri“ će pokušati da taj niz nastave i za vikend.

U pretposlednjoj domaćoj utakmici u 2025. godini, ekipa iz Lombardije suočava se sa prošlosezonskim šampionom Serije B. Nakon poraza od Kremonezea i remija sa Pizom, cilj je da se savlada bar jedan od tri novajlije u ligi.

A Sasuolo je u poslednje vreme nezgodan rival za Milan, koji je na "Meaci" dobio samo jedan od poslednjih pet ligaških duela, uz čak tri poraza. Uprkos očiglednoj razlici u renomeu, međusobni skor u skorijoj prošlosti je iznenađujuće ujednačen, sa po tri pobede na obe strane i dva remija, uključujući i spektakularnih 3:3 u njihovom poslednjem prvenstvenom susretu.

Milan jeste ubedljivo slavio sa 6:1 u prošlosezonskom duelu Kupa Italije, ali navijači Sasuola i dalje pamte senzacionalnu pobedu od 5:2 u Milanu iz januara 2023.

Ostavljajući istoriju po strani, gosti u Milano dolaze sa dosta samopouzdanja, jer su solidno započeli povratničku sezonu u Seriji A. Znatno bliži mestima koja vode u Evropu nego zoni ispadanja, tim Fabija Grosa je u prošlom kolu savladao Fjorentinu sa 3:1 i popeo se na osmo mesto sa 20 bodova. Pre toga, jedini poraz u poslednjih pet gostovanja doživeli su u Komu, što nagoveštava da bi mogli da budu opasni i na "Meaci".

Milan će u ovom meču biti bez Rafaela Leaa, koji ima manju povredu mišića, pa se očekuju promene u napadu, pogotovo jer je Pulišić u potpunosti oporavljen. Amerikanac, koji u proseku postiže jedan gol na svakih 64 minuta u Seriji A ove sezone, trebalo bi da čini tandem sa Kristoferom Nkunkuom, dok je Santijago Himenes i dalje van stroja. Probleme sa povredama imaju i Jusuf Fofana, zbog problema sa preponama, kao i mladi bek Zakari Atekeme, koji pauzira zbog povrede lista.

Sa druge strane, Sasuolo ne može da računa na Domeniko Berardija, koji će biti van terena sve do 2026. godine, pa se očekuje da Arman Lorijan predvodi napad uz Andreu Pinamontija i Kristijana Volpata. Volpato je u odličnoj formi i direktno je učestvovao kod četiri gola u poslednja četiri nastupa. Pored Berardija, gosti će biti oslabljeni i izostancima Astera Vranksa, Danijela Boloke, Filipa Romanje, Edoarda Pjeranjola, Stefana Turatija, Laursa Skjelerupa i Jefersona Pasa.

