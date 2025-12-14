NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Nedelja 15.00 Notingem forest - Totenhem X2 (1,53)



18.00 Đenova - Inter 2 (1,58)

21.00 Alaves - Real Madrid 2 (1,63) 17.30 Bajern Minhen - Majnc 1&|1+&3+ (1,40)18.00 Đenova - Inter 2 (1,58)21.00 Alaves - Real Madrid 2 (1,63) Ukupna kvota: 5,52

Totenhem je podigao formu, upisao dve pobede zaredom, a i generalno igra odlično na strani u Premijer ligi ove sezone, dok je Notingem sa druge strane jedno od većih razočarenja najjače lige sveta.

Bajern dočekuje slabašni Majnc i trebao bi u dominantnom stilu savladati "nulfunfere".

Inter se nalazi usred veoma zanimljive borbe za titulu, pobedom može do prvog mesta, a i vreme je da pobedi Đenovu na "Marasiju" prvi put od 2020. godine.

Real mora slaviti kako bi održao korak, a i u slučaju novog kiksa Alonso bi mogao dobiti otkaz, tako da očekujemo da igrači odigraju dobro za svog trenera i upišu bitan trijumf.

