NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.00 Notingem forest - Totenhem X2 (1,53)
18.00 Đenova - Inter 2 (1,58)
21.00 Alaves - Real Madrid 2 (1,63)
Ukupna kvota: 5,52
Totenhem je podigao formu, upisao dve pobede zaredom, a i generalno igra odlično na strani u Premijer ligi ove sezone, dok je Notingem sa druge strane jedno od većih razočarenja najjače lige sveta.
Bajern dočekuje slabašni Majnc i trebao bi u dominantnom stilu savladati "nulfunfere".
Inter se nalazi usred veoma zanimljive borbe za titulu, pobedom može do prvog mesta, a i vreme je da pobedi Đenovu na "Marasiju" prvi put od 2020. godine.
Real mora slaviti kako bi održao korak, a i u slučaju novog kiksa Alonso bi mogao dobiti otkaz, tako da očekujemo da igrači odigraju dobro za svog trenera i upišu bitan trijumf.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)