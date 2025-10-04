UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO: Učestvovao u likvidaciji dvojice pripadnika škaljarskog klana

POLICIJA Crne Gore saopštila je danas da je uhapšeno lice osumnjičeno za ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića izvršeno 24. septembra na teritoriji opštine Cetinje, a prema navodima crnogorskih medija, dvojica ubijenih muškaraca bila su pripadnici Škaljarskog klana.

-Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi s rasvetljavanjem krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva-Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su hapšenjem i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Tela dvojice Cetinjana, Stefana Belade i Andrije Ivanovića, pronađena su 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva.

Kako je do sad utvrđeno, Belada i Ivanović su žrtve obračuna dva crnogorska klana, škaljarskog i kavačkog, pišu crnogorski mediji.

Kako navodi crnogorski list Pobjeda, detaljnom analizom tragova istražitelji su došli do saznanja da su Ivanović i Belada ubijeni iz zasede upotrebom dve vrste oružja, što je utvrđeno na osnovu čaura dve vrste kalibra koje su pronađene na mestu zločina.

