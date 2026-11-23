GRADSKI sekretar za finansije Katarina Čubrić izjavila je danas da je novi predlog budžeta Grada Beograda u ukupnom iznosu od 231,8 milijardi dinara, od čega je budžet grada 215 milijardi, a gradskih opština 16,8 milijardi.

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Obrazlažući rebalans budžeta za 2026. godinu, Čubrić je na sednici Skupštine grada rekla da se do projekcije obima sredstava došlo na osnovu izvršenja budžeta za prvih 10 meseci ove godine i projekcije planiranih prihoda i rashoda do kraja godine.

-Okviri budžeta nisu se menjali. Povećao se iznos transfernih sredstava iz sredstava iz sopstvenih prihoda opština za ukupno oko 560 miliona, odnosno nekih 3,5 odsto, a kod budžeta grada taj obim iznosi oko 13,5 milijardi ili 6,5 odsto, gde su uključeni transferi koje je grad dobio u proteklom periodu od prethodnog rebalansa, a izvršena je realokacija sredstava između direktnih korisnika grada Beograda kako bismo zatvorili naše obavezne prihode i rashode do kraja ove budžetske godine, rekla je Čubrić.

Što se tiče rebalansa javnih preduzeća, Čubrić je rekla da su svi radili rebalans iz istog razloga - iskoristili su uredbu kojom je predviđeno povećanje zarada i za javna preduzeća i za korisnike budžeta od 8 odsto, počev od zarade za decembar.

-To je, u principu, bila osnova za sve rebalanse, osim kod Sava Centra, gde je Sava Centar dobio neka dodatna sredstva, pošto je Javno preduzeće Sava Centar u postupku gašenja. Oni su jedini koji ne rade rebalans zbog povećanja zarada, istakla je Čubrić.

Što se tiče raspodele dobiti, istakla je da je sad obaveza javnih preduzeća da do 30. novembra uplate Gradu Beogradu 85 odsto dobiti.

Govoreći o predlogu za utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra za nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza za 2027, Čubrić je rekla da će povećanje poreza biti minimalno i da će ono u proseku biti pet do šest odsto.

-Po zonama, a ako gledamo po opštinama, najniži je kod Sopota i Barajeva, između 1,5 i 2,7 odsto, navela je Čubrić.

Istakla je da rade u saradnji sa Sekretarijatom za javne prihode koji do odluke o prosečnim cenama dolazi na osnovu ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u periodu od 1. oktobra prošle godine do 30. septembra ove godine.

-Osnov za izradu odluke je korisna površina u kvadratnim metrima, kao i zona u kojoj se nepokretnost nalazi, objasnila je Čubrić.

Govoreći o predlogu da Beograd postane član Evropskog društva za finansiranje nabavke železničke opreme EUROFIMA, Čubrić je rekla da je to značajna novina za Grad Beograd.

-Mi već mesecima, i GSP i Grad Beograd, pregovaraju sa Eurofimom, odnosno rade se određene analize kako bi se došlo do ovog finansiranja projekta remonta i modernizacije 29 starih KAF tramvaja i do refinansiranja kredita za kupovinu novih Bozenkaja tramvaja, tako da se u grad investira od strane EUROFIMA 105 miliona evra, a da bi se došlo do te investicije, grad treba da uplati oko 4,6 odsto kapitalnog doprinosa za finansiranje, rekla je Čubrić.

Ona je naglasila da je Beograd prva lokalna samouprava koja je pristupila EUROFIMA zato što se ona do sada bavila samo finansiranjem železničkog saobraćaja, a sad prelaze na laka šinska vozila.

-Za sve to nam je potreban dokument koji se zove Odluka Skupštine o pristupanju Grada Beograda Evropskom društvu za finansiranje železničkih sredstava EUROFIMA, jer je sama EUROFIMA na vanrednoj sednici 9. novembra donela odluku da Grad Beograd pristupi, navela je Čubrić.

Ona je podsetila da je EUROFIMA društvo koje je osnovano 1955. godine, s dugom tradicijom, i da je osnivanju učestvovala Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Govoreći o kreditiranju, Čubrić je rekla da je kredit od 15 godina, dve godine je grejs period što se tiče nabavke tramvaja i da su se odlučili za fiksnu kamatnu stopu od 6,8 odsto.

(Tanjug)

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