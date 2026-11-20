TRENUTNO ne postoji mogućnost obezbeđivanja alternativne trase za minibus 26L koji prevozi putnike kroz naselje Vojvode Vlahovića.

FOTO: M. Lutovac

Linija će ponovo saobraćati čim se za to steknu neophodni bezbednosni uslovi i omogući odvijanje saobraćaja alternativnim trasama, gde JP "Putevi Beograd" izvode radove na asfaltiranju, odnosno osposobljavanju ulica - rečeno je žiteljima istoimenog naselja u Sekretarijatu za javni prevoz.

Iako se u ovom odgovoru, u koji su "Večernje novosti" imale uvid, navodi i da Saobraćajna policija trenutno ne dozvoljava kretanje vozila na ulazu u naselje, gde se 23. septembra na gradilištu urušila temeljna jama, slika na terenu je drugačija.

Automobili saobraćaju kao da zabrane nema, ali mnogobrojni žitelji ovog kraja koji su koristili gradski prevoz zbog toga svakog dana moraju da pešače i po dva kilometra kako bi stigli do posla ili nastavili putovanje javnim prevozom.

- Živim na kraju naselja i idem peške do okretnice 26. Nisam vozač i osim taksija nemam drugu opciju, ali takvu vožnju ne mogu da priuštim svakog dana. Počele su kiše, ubrzo će i sneg, ne znam kako ćemo tada funkcionisati - rekla nam je žiteljka ovog kraja J. Č.

Zabrana inspekcije na snazi SEKRETERIJAT za inspekciju, nadzor i komunikaciju izjavio je za RTS da "zabrana koju je izrekao građevinski inspektor ostaje na snazi sve dok se stručnom dokumentacijom i proverom na terenu ne utvrdi da su objekti u Ulici Vojvode Vlahovića broj 2 i 4, ponovo bezbedni za korišćenje. Ukoliko stanari ne veruju veštaku kojeg je angažovao investitor, a koji je procenio da su lamele jedan, tri i četiri bezbedne, stanari imaju pravo da traže i mišljenje nezavisnog organa, koga bi investitor u ovakvoj situaciji morao da plati.

Iz Udruženja građana "Moje naselje" zato su ponovo zatražili od nadležnih informacije o tome kada će žitelji moći da nastave sa svakodnevnim životom bez bojazni za bezbednost.

Predstavnik ove grupe građana Marko Mladenović tvrdi da saobraćajci i komunalci na ovoj lokaciji nisu bili od 24. oktobra, a u to se uverila i naša ekipa, koja je prethodnih dana obilazila ovu lokaciju i nije zatekla dežurne.

- Niko od nadležnih nam nije dao konkretnu informaciju. Kako pretpostavljamo, dozvolu da ulica ponovo bude otvorena za saobraćaj, iako verujemo da nije bezbedna, dala je Građevinska inspekcija - kaže Mladenović za "Večernje novosti".

Dok investitor "Soka hil investment" Stevan Micić za RTS navodi da je sanacija ulice gotova, i da se gradnja odvija u skladu sa građevinskom dozvolom i u dogovoru sa građevinskom inspekcijom, stanovnici ukazuju na nelogičnost da ovom deonicom ponovo prolaze teška vozila, ali minibus 26 L ne.