SPREMITE ZALIHE NA VREME: Utorak bez vode za stanare u ova dva dela grada
POJEDINE ulice na Voždovcu i Savskom vencu u utorak, 24. novembra, biće bez vode od 8 do 15 odnosno 16 sati, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Bez vode će na Voždovcu, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, od 8 do 16 sati, ostati potrošači ulica Brane Ćosića (od broja 16 do broja 42), Katarine Ivanović, Rastka Petrovića, Medakovićevoj (od Zaplanjske do Katarine Ivanović) i Ignjata Joba (od broja 1 do broja 15).
Potrošači u pojedinjim ulicama na Savskom vencu u utorak, 24. novembra od 8 do 15 sati, ostaće bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini.
Bez vode će ostati potrošači u bloku oivičenom Fabrisovom, Zvečanskom, Dr Milutina Ivkovića i Oblakovskom ulicom.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
(Tanjug)
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