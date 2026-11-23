ISKLJUČENJE STRUJE U 10 OPŠTINA: Pogledajte detaljni spisak ulica
U POJEDINIM delovima beogradskih opština u ponedeljak, 23. novembra 2026. godine, doći će do planiranih isključenja električne energije zbog redovnih radova na mreži.
Zvezdara (09:00 - 16:00):
- Matice srpske: 67-81A, 111-111
- Milana Rakića: 110B, 114-114, 120-122B, 129Ž
- Mlavska: BB
Naselje Mirijevo:
- Kisela voda: 2-20.
Voždovac (08:30 - 14:30):
Naselje Ripanj:
- Avalska: 87
- Ivana Pandže: 4-12, 16-18, 1-17
- Put za Trešnju: 0, 12A, 29, 33
- Put za Trešnju 2 deo: 8-8B, 26, 34, 3-7, 19-21
- Stari put za Ralju: 2-8, 3-9.
Voždovac (08:00 - 15:00):
Naselje Ripanj:
- Erske aluge: 15;
- Kragujevački put: 74-76B, 82E-86, 96-114, 222A;
- Oskoruše: BB, 2, 6, 14, 26, 1-5A, 13-17, 21, 25-27, 31, 59;
- Prvomajska: 2-2A, 6, 14-20, 7-7A, 11-23, 29;
- Put za aluge: 4-8, 12-22, 52, 62, 70, 78B-80, 1-7;
- Put za Bošnjake: 2-36, 74, 78-78A, 88, 122-124, 128, 1-35, 73, 85-85A, 89-91;
- Put za Bošnjake 2 deo: 2, 12-14, 1-7A, 13-17A, 21A-25;
- Put za Bubanju: 2-24, 28, 36-36V, 46-52, 1-17, 21-31, 37A-39, 43-43B;
- Put za Crkvine: 2-18, 1-7, 11-19;
- Put za Drenovac: 4-8, 3-7;
- Put za Drobnjake: 2-18, 42, 46, 1-19, 33, 37-39, 47-55;
- Put za Kolarušu: 2-16, 1-11, 15A-17, 21, 27;
- Put za Kremenac: 2-22, 26-28, 32-34, 40-54, 1-11, 23-31, 35-37;
- Put za Lipe: 7, 183;
- Put za Pavićevac: 20-24V, 28-28A, 102V, 116G-116H, 128, 132, 29-33, 39, 43;
- Put za Pećine: 2-28, 32-42, 50-50A, 54-56, 98-100, 1-17, 25-25A;
- Put za Pećine 1 deo: 6-14, 1-5;
- Put za Pećine 3 deo: 8-10;
- Put za Pećine 2 deo: 2, 1-3;
- Put za Popove livade: 2-6A, 10-20, 38-44, 48, 76A-80A, 1-1A, 5-17, 27-29, 37, 71, 75A-77, 81, 105;
- Put za Ravni gaj: 2-22, 1-17;
- Put za Skadriće: 2-8, 1-9;
- Put za Stublove: 6, 12, 1-11;
- Put za Stublove 1 deo: 2, 6-8, 3, 7, 89;
- Put za Stublove 2 deo: 2-2A, 6-12, 32, 38, 46-50, 7-9, 85, 89;
- Put za Stublove 4 deo: 2, 1-7, 11-13;
- Put za Stublove 5 deo: 2-2A, 12A-14A, 20-20, 24, 28-30, 11, 17, 21-21B, 25A-27B, 31-33;
- Put za Stublove 6. deo: 4-8, 14-18, 1;
- Put za Trešnju: 38, 42-44, 52, 56-86, 57-65, 69, 79-81;
- Put za Vukovac: bb, 2-8, 12-16, 1-11, 67, 75;
- Ripanj-tunel: 4-8, 14, 24, 3, 7A-9, 35, 39;
- Zbegovište: 6, 10-12, 20-22, 26-30, 3-3I, 15-21, 27;
Naselje Vrčin:
- Čika Ljubina: 2-2, 1-1C.
Čukarica (09:00 - 16:00):
- Zorana Matića: 4, 10-18, 3B-5;
Naselje Sremčica:
- Ace Tričkovića: 2-10, 1-3;
- Beogradska: 108-110, 114-138, 142-146, 152-192, 196-198, 111-119, 125-159, 163-197;
- Čitačka: 2-22B, 26-28, 32-34, 38-40A, 44-60, 1-25, 29-39;
- Doljanska: 6A-26, 13-29;
- Gnjionska: 2, 6;
- Hanska: 2-2B, 12, 16-18, 1-1V, 15-19, 23, 27-29;
- Jeličićev venac: 2A-10, 32-38, 1-11, 31-33;
- Jeličićeva: 2-2A, 10, 1A-5;
- Kiridžijska: 4, 1-3;
- Longinova: 2-10, 16, 1-19;
- Lukićeva: 4-14A, 20-46, 50-64, 72, 1-27, 31-45, 49-67B, 77A-85;
- Milke i Toše Rusa: 2-4, 8, 5-13;
- Petra Nikšića: 2-12, 1-9;
- Porodice Ilić: 2-20, 1-5, 9-11;
- Porodice Mihailović: 2-2A, 6-8, 12-24, 1-5, 9-9A, 13-15, 19;
- Porodice Pantelić: 4-6, 1-9, 13;
- Ranka Marinkovića: 2, 10, 5-7, 11-15;
- Sarićeva: 5-5;
- Siluanova: 2-14, 3-7, 11-17;
- Siniše Nemanjića: 2-4, 8-10, 1A, 5-9;
- Školska: 2A-18, 5-23, 29-33A;
- Školski venac: 2-4, 10-12A, 18-20, 1, 15-21, 25;
- Todorovićeva: 2-4, 1-9A;
- Trebeška: 2-14, 1-3, 9A-13;
- Učitelja Živka: 12A-12B;
- Živana Tanića: 6;
- Živanićeva: 2-16, 1-9B, 15.
Novi Beograd (10:00 - 14:00):
- Dušana Vukasovića: 45-47.
Novi Beograd (10:00 - 15:00):
- Alekse Dundića: 2-16, 1-11;
- Blaža Popivode: 2-12, 16a-18a, 1-23;
- Danila Srdića: 2-12, 1-15;
- Dušana Vukasovića: 2A, 6-36A, 46, 1-19, 35B-35B;
- Matije Ivanića: 1-15;
- Mustafe Golubića: 1-15;
- Sestara Vuković: 2-24, 1-21;
- Surčinska: 4-6A, 1A-7B;
- Surčinski put: 3-3;
- Vinogradska: 2, 36-44A, 48-98, 102-116A, 126-130, 9g, 31e-31i, 35B-41v, 151;
- Vojvođanska: BB, BB, 80-152, 113.
Zemun (08:30 - 10:30):
- Ugrinovačka: 223-223ž.
Grocka (08:00 - 15:00):
Naselje Vrčin:
- Bratstva i jedinstva: 2-24, 1, 7-9, 13-27;
- Kajmakčalanska: 58-60, 66, 70-72, 82, 86;
- Kajmakčalanska četvrti deo: 4-8A, 12, 20-28, 34-36, 5-11;
- Kajmakčalanska drugi deo: 2-10, 16-22;
- Kajmakčalanska peti deo: 6-10;
- Kajmakčalanska prvi deo: 2-10, 1-7;
- Kajmakčalanska treći deo: 6-8, 1;
- Kragujevački put: 9-11, 381-383.
Barajevo (08:00 - 15:00):
Naselje Manić:
- Kosmajska: 57.
Sopot (08:30 - 14:30):
Naselje Mala Ivanča:
- Avalska: 11, 15A, 49-51;
- Beogradska: 2, 8-18, 548B, 1-5, 9-11A, 15-25, 87;
- Drugog jula: 6, 10-12, 16, 24-34, 540G, 602, 3, 15, 27-29, 33, 55, 125;
- Đure Pucara: 2-4, 24-24, 552A, 3, 259E;
- Đure Pucara 1. deo: 2-8, 24-24, 1, 5;
- Gavrila Principa: 12, 3, 7, 11, 15-17, 51-59, 63-65;
- Kragujevački put: 4-6, 10A, 16, 20, 504, 550-554A, 562-562, 7-7B, 11A, 17B, 111, 545-547C, 553-555, 563;
- Krajiških brigada: 2-26, 30-34, 44-46, 550D-552A, 562B-564, 1-5, 9-35, 39, 55, 97-99, 259E, 559, 563-565;
- Ohridska: 16;
- Proleterska: 95;
- Put za Malu Ivanču: 2-6, 26-26A, 550-550G, 590B, 7, 11-13, 47C, 547B-549;
- Sedmog jula: 72, 90, 94, 122A, 154, 17-19, 33A, 53, 73, 77, 81-83.
Naselje Nemenikuće:
- Avalska: 9.
Naselje Parcani:
- Nikole Tesle: 55.
Naselje Popović:
- Branka Dunića: 6.
Naselje Ralja:
- Avalska: 28/I, 2-20, 24-40, 46, 50, 54-58, 74A, 80-84, 94-96, 1-19B, 27, 31-35, 39-41A, 47-51, 55-69, 73-75, 79, 83-87, 91-95B, 99-101, 105;
- Banijska: 2-12, 3-5;
- Bilećka: 1-17;
- Bosanska: 2-20, 1-7, 11-19;
- Cara Dušana: 1, 5;
- Crnogorska: 4-10, 60;
- Đačka: 4, 8-10, 52B, 3-5;
- Goranska: 2-4, 10, 1-3, 7-7, 11;
- Hajduk-Stanka: 2-12, 9A;
- Hajduk-Veljka: 2-6, 1-5;
- Ibarska: 2-4, 3, 7;
- Janka Veselinovića: 2-4, 1-7;
- Janka Veselinovića prvi deo: 4;
- Jastrebačka: 2-4, 8-10A;
- Jurija Gagarina: 2-8, 1-3, 9;
- Kolubarska: 2-8, 3-3A, 7-9, 49;
- Kragujevačka: 4B, 3, 7-7I;
- Kumanovska: 12, 3-7, 13;
- Lička: 1-17;
- Ljubivoja Gajića: 2-4, 20, 26-34, 42-44, 50-66, 70-78, 27, 31-37, 49, 71-73, 77A-81, 85, 91, 99;
- Lugmirova: 4-10, 22-26, 30-34, 1, 5-7, 11, 15, 23-29, 99, 105;
- Marka Oreškovića: 2-12, 3-9;
- Nikole Tesle: 1-13, 2-4B, 16-16Z, 20-28, 1-29, 35, 41-43, 47-53, 57-59, 67, 75-79A;
- Nikole Tesle 1 pril: 4, 1;
- Nikole Tesle 3 prilaz: 14;
- Nikole Tesle 4 prilaz: 6;
- Ohridska: 4-8, 5;
- Omladinska: 2-4A, 8-10, 14-18, 22-22B, 28A-30, 34, 52, 56-60, 1-1I, 5-9, 17, 25-31, 89, 93-99;
- Oslobodilaca Beograda: 4-6, 10-12, 18-18, 24, 28-30, 116, 1, 5, 9-11, 17-25;
- Pančićeva: 1-9;
- Pionirska: 2-6, 1-5;
- Pirotska: 8, 12-14, 1A, 5-9, 13-17, 21-25A;
- Profesora Andonovića: 6, 46-48, 7, 67-67;
- Pupinova: 2-6, 3-7B; Raljska: 2, 8, 1-1A, 9, 13-19; Rudnička: 1-3; Šabačka: 2-4, 1; Savska: 2-4, 14, 1-9, 13-15, 19; Sedmog jula: 4-22, 26, 32-32, 36-42A, 46-46I, 50-52, 56, 62-66, 72-80A, 84-96, 100-100A, 108-128, 134, 138-140, 152, 1A-11, 17-19, 27-31, 35, 45, 55-57, 73-75, 79, 567D; Skojevska: 6-12, 1-5, 25-27; Skopska: 2-4, 1-3; Šumadijskih brigada: 2A, 50-52, 1-5, 9-13, 19-21, 51-53; Timočka: 1-5; Trinaestog oktobra: 2-12, 16-26, 30-36, 40, 44, 50, 54-66, 70, 80, 104, 124B-126A, 132, 136-144A, 148, 566G, 1-1A, 5, 11-15, 25, 29, 35, 51, 55-55A, 67, 71-77, 81-81A, 571B-571B/I; Valjevska: 2-6; Vase Čarapića: 2, 6, 1-9; Vase Pelagića: 1-15; Vukovarska: 6, 18, 9.
Naselje Ripanj:
7. jula: 40, 92A, 98, 47; Đačka: 8; Ivana Pandže: 98; Kragujevački put: 130, 111; Put za Kovijonu 1. deo: 1-3, 11-13; Put za Trešnju; Stari put za Ralju 3. deo: 4, 5.
Sopot (08:00 - 15:00):
Naselje Babe:
- Aranđela Ilića: 2-6;
- Borisava Kačarevića: 2-4;
- Branka Lazića: 2, 10-18, 1;
- Budimira Kitanovića: 2-6, 10-14, 1A-15, 19, 23;
- Dragoljuba Spasića: 2-4, 8, 12, 20, 24-24, 28-34, 38, 42-44, 48, 152A, 166A, 176A, 27, 31, 37-45, 51, 59-63, 67-69, 509;
- Dragoljuba Spasića 1 deo: 6, 26, 30-30B, 50-52, 3-5, 49-49B, 55;
- Dragoljuba Spasića 2 deo: 2, 8-10, 1, 29A;
- Dragutina Bošnjakovića: 4-6, 5-7;
- Dušana Mitrovića: 2-8, 1-7, 11-17, 21-29, 33-41;
- Kosmajska: 2-4, 10, 3;
- Ljubiše Kostića: 2, 1, 57A-57G;
- Ljubiše Milivojevića: 6, 234, 7;
- Ljubivoja Kačarevića: 2-6, 1-17;
- Milana Mitrovića: 4, 8-10, 16, 20-22, 3, 7-7A, 13-15, 21, 27, 31;
- Milana Mitrovića 2 deo: 2, 6-10, 7B;
- Milana Mitrovića 3 deo: 4-6, 10, 13;
- Milana Mitrovića 4 deo: 4-10, 18, 11, 25, 29, 43;
- Milana Petrovića: 4-6, 3-5;
- Milana Radosavljevića: 3;
- Milana Stojanovića: 2-2, 10-12A, 16A-22, 26A-26V, 36, 50, 3-5;
- Milijana Simića: 2, 6-12, 148A, 5-9, 13, 17-19, 23-29, 35, 45, 151A-153;
- Milisava Antonijevića: 2-4, 8-12A, 3;
- Milisava Novičića: 4-6A, 10, 1-5, 11;
- Milosava Milića: 2-12, 1-5;
- Milovana Milinkovića: 2-6, 10, 1, 7, 11-15;
- Partizanski put: 2A-10, 14-16, 20-26, 34-42, 48-54, 58-64, 68-72, 76-88, 92, 96, 104B, 110, 114, 118-120, 124, 128-132, 138-144, 154-160, 164-168A, 172-174, 178, 182-186, 190-194, 198-206, 210-222, 228-246, 250-252, 256-258, 262, 266-278, 282-284B, 298-300, 304-308, 312, 316-318, 322, 328-342, 346-350, 358-364, 368-370B, 374-378, 382-384, 388, 394, 490, 584B, 1D, 11A, 131, 141A, 173A, 181A, 189, 233-235B, 265, 273, 281-281A, 285A, 455, 499, 525B, 591B;
- Petra Novičića: 2-4;
- Radomira Rankovića: 2A-10A, 14-18, 1-3, 7-13, 17, 109A;
- Selimira Pešića: 2-4, 8-30, 34, 40-44, 50-60, 1, 5, 19-23, 29, 33A-35B, 41-43C, 231;
- Svetislava Radovanovića: 2, 6, 18, 5-9, 15, 21;
- Svetislava Radovanovića 1 deo: 4, 156, 162, 168, 210, 222, 236, 240, 1-3A, 155-157, 161, 215;
- Svetislava Radovanovića 2 deo: 3-5;
- Svetislava Radovanovića 3 deo: 5, 13;
- Vitomira Nikolića: 2, 6-10, 120B-120D, 238, 5-7, 11-13, 17-19, 23-31, 35-39, 45-51, 147;
- Vitomira Nikolića 1 deo: 10, 3-5;
- Vitomira Nikolića 2 deo: 1-3;
- Vitomira Nikolića 3 deo: 2-6;
- Vitomira Nikolića 4 deo: 1-3;
- Vladimira Kačarevića: 2A-4, 8-12, 140, 160, 208, 139A;
- Živana Novičića: 2A, 1, 5-7, 11A; Živomira Simića: 2-8, 1-7, 11.
Naselje Drlupa:
- Partizanski put: 22-24, 23;
- Ratka Jevića: 2-6, 10A-12A, 16, 28A, 42, 48, 1-11, 15, 31-31B;
- Sedmog jula: 2-40A, 44-50, 56-56B, 62-66A, 76, 1-25, 29A-33A, 37-41B, 45A-49A, 53B-55;
- Vlastimira Vesića: 4-4A, 8B-10, 14A-26, 30-30G, 34-42, 48-48A, 52-56, 60-64A, 68-80, 84-90, 3-3A, 7A-21, 25-33, 41-45, 49A-51, 57-63, 67-71, 75-87A.
Naselje Dučina:
- Bavanska: 4, 8-16, 1, 9-11;
- Bogdana Milijanovića: 4, 12, 16, 3-5, 9, 13-15;
- Braće Ivković: 2, 8-24, 28-28B, 32-34, 1-7, 13-15A;
- Bunarska: 2-4, 8, 12, 1, 9;
- Dragiše Sarića: 2A-18, 1-13;
- Dragoslava Mišića: 4-26, 3, 11A-23;
- Đure Siljanovića: 6-22A, 26-28, 1-7;
- Ljubomira Ivkovića-Šuce: 2-8, 12, 16-20, 24-36, 40-46B, 50-60C, 64-78B, 84-98, 102-114, 118-120, 124-160, 164-180, 1-13, 19-21, 25-41A, 45-55, 59-73, 77, 83, 87, 91, 95-97A, 101-121A, 125A, 129, 133-167, 171, 177C, 273A;
- Ljubomira Živanovića-Brke: 2-4, 10-16, 1, 15;
- Miliše Mišića: 2-10, 16-18, 1-3, 7, 11, 15, 19-23;
- Milivoja Stevanovića-Mice: 2-16, 5-15;
- Milorada Markovića: 12, 7;
- Milorada Živanovića: 2-6, 10, 7-13;
- Petlovačka: 2-8, 14, 11, 15-17;
- Profesora Milorada Milinkovića: 4, 1;
- Save Živanovića: 2, 8-12, 16-26, 30-32, 38-40A, 44-56, 1A-15, 19A, 23-47;
- Steve Milijanovića-Badžaka: 3-3A.
Naselje Đurinca:
- Beogradska: 4-4A, 12-16, 20-36, 40-54A, 80A, 88, 122, 126A-128, 11-21A, 25, 29-35, 43A-45, 49A-57, 61-65, 71A-73, 79-85, 89A, 97, 101A-103, 107, 111-113, 117-123A, 127-131, 137, 143A, 147A-153, 209A;
- Brankova: 21A, 27A, 35;
- Crnogorska: 4B-8A, 12-16, 48, 3B-17C, 21-27, 33-35, 41Z;
- Janka Katića: 4A-16, 22, 5-9, 15-21A;
- Karađorđeva: 2-18A, 22-46, 50-56, 60-68, 72A-84, 90-98, 102-108, 112A-116A, 132, 160, 360, 1-13, 17A, 23-25, 29-31A, 35-35B, 39-51A, 57-85, 89-95, 99-109, 113-115;
- Kosmajska: 2-6, 10, 14, 18-20, 1-3, 7-9, 15;
- Ljubivoja Gajića: 2, 6, 10-12, 22-30, 36A-40, 52-52, 56-62A, 84-124B, 128-130, 162, 1-1B, 5-11A, 15-19A, 23-27A, 31-31A, 35, 39-51A;
- Milosava Vlajića: 2-8, 3, 7-15, 19, 25;
- Slobodana Penezića-Krcuna: 2-20A, 24A-42, 46-64, 76, 190A, 208, 1G-3, 7A-7B, 11-27B, 31-33A, 37A-39A, 43-55, 81.
Naselje Koraćica:
- Kosmajski put: 461;
- Kosmajskih boraca: 1;
- Vilino korito: 6, 12-14, 18-18, 28, 42, 54A, 68, 266, 296-298, 304-306, 314A-318, 322-324, 328, 332, 340-340A, 348A, 988, 5-7, 21, 29, 37-39, 297-303, 309-309, 315-321, 335A, 355A.
Naselje Mala Ivanča:
- Beogradska: 2-2A, 8-18, 548B-548E, 1-5, 9-11, 15-25, 87;
- Boračka: 2A, 6-14, 20-22, 3-27, 303A;
- Brane Vasiljković: 2, 6-12, 5-7, 11;
- Četrnaestog oktobra: 2-4, 9-11A, 15;
- Četvrtog jula: 2-12, 7-9, 13, 163A;
- Drugog jula: 4-12, 16, 24, 28-32, 540-542A, 3, 15, 29-29, 33, 55, 123, 541B;
- Đure Pucara: 12-18, 11-23, 27, 35;
- Dvadesetdevetog novembra: 2-22, 26-36, 40, 46-48, 52, 56-58, 62-86, 126, 1-51, 57-61, 65-67, 71-87, 91-95, 99-101, 105, 111-115A, 133;
- Dvadesetdrugog decembra: 2-8, 12-52, 56A-64, 68-70A, 3, 7-29, 33-51, 335A;
- Dvadesetog oktobra: 2-4, 10-12, 16, 20-34, 38, 412, 422, 3-17;
- Grobljanska: 2-6A, 10-12, 16-18, 3-7;
- Kosmajska: 4-8, 12-18, 1-3A, 7-9;
- Kragujevački put: 545;
- Krajiških brigada: 26, 62, 19, 31A;
- Lenjinova: 2-10, 18-22, 1, 7-9, 13-19, 25, 107B;
- Milorada Markovića-Miće: 4-4A, 8-10, 14-18, 22-38, 124, 1-23, 31-33, 109C;
- Narodnih heroja: 2-24, 28, 32-40, 44, 48-64, 70, 76A, 1A-7A, 11-17, 21, 25-27B, 35-47, 51-65;
- Partizanska: 4B-6A, 3, 9;
- Proleterska: 2-6, 12-14, 18, 22-32, 36-44, 48, 54-64, 70B, 74A, 78, 370, 462, 476, 480A, 1-29B, 33-35, 41-53, 57-59, 67-67A, 73-77A, 81-83, 87-89;
- Prvomajska: 4-6, 1C-9B;
- Put za bare: 2-12A, 16A-22, 26, 40, 64, 86, 1-5A, 11-13, 69-71, 93, 97A, 101-101B;
- Put za Malu Ivanču: 2-32B, 36-36A, 42-56A, 60-64C, 68-80, 90-90Đ, 540A-544, 548-548D, 624-624, 1-7G, 11-13, 17, 21, 25-27, 55, 59-61, 87B, 121, 537A, 545-547, 555A;
- Put za Plandište: 2-12, 18-36, 40-44, 50, 58-76, 80-80, 86, 92-96, 100, 540-542B, 570E, 1-9, 13-45, 49-81, 85, 97, 101-107B/I, 753;
- Put za Plandište 1. deo: 2, 6, 34, 540C-542B, 570E;
- Put za Plandište 2. deo: 4A-10, 84-84A, 5-9;
- Put za Šindru: 1A;
- Radnička: 4-10, 1, 9;
- Radomira Tanasijevića: 602;
- Ripanjska kapija: 4-32, 36-36A, 42-44, 48-50E, 54-54, 60-62, 70-76, 3, 55, 59-61;
- Sedmog jula: 2-2, 6-20, 24-32, 36-56, 3, 7-15A, 19, 23-35, 77, 89;
- Solunska: 2-12A, 3-13;
- Šumadijska: 2-12, 1-15, 19, 23-25;
- Svetozara Markovića: 2-14, 1-11; Trg bratstva i jedinstva: 2A-2B, 6-8, 1-15;
- Vlade Jakovljevića: 3, 7;
- Vuka Karadžića: 4-6, 3-5, 9-13;
- Železnička: bb, 2-6, 18, 1-5A, 9-15, 19.
Naselje Mali Požarevac:
- Autoput Beograd-Niš;
- Beli potok: 2-12, 16, 3-13;
- Boračka: 2-8B, 1-7;
- Carkova: 4-8, 16, 1-13;
- Čede Gajića: 2-4, 8-10, 7;
- Čede Živkovića: 2-10, 1A-7, 11;
- Desimira Miloševića: 2, 1-3;
- Dodina: 2-2A, 8-10A, 16, 1-3, 9;
- Drage Anđelkovića: 2-12, 26, 9-13;
- Drage Pavlović: 2-4, 3, 161;
- Dragutina Nikolića: 2, 10, 14, 5, 9, 13-15, 21-25;
- Drinska: 2A-4A, 8, 14, 22, 26-28, 32-34, 114-114A, 1-3, 7A;
- Dvadesetšestog maja: 2-8, 12-16, 1-7, 11;
- Gornjačka: 2-2A, 6, 1-3A;
- Herojska: 2, 6, 1-3, 15;
- Ive Živanovića: 2-8, 18-20, 34, 44, 1-9;
- Jakova Simića: 29;
- Janka Miloševića: 4-6, 10, 1A;
- Leposave Stepanović: 2-4, 1-3A;
- Ljubivoja Gajića: 6-12, 18-22, 26-42, 46-48, 52-54, 58A-58G, 62-64, 68, 100-102, 108-108A, 1A-5, 9-11, 15-33, 37-41, 53-55A, 59A-59D, 67-71, 91, 97-99, 113, 117A-121, 129-131;
- Luke Ostojića: 20;
- Mihaila Nikolića: 16, 1-3, 7;
- Milana Petrovića: 8-14A, 160, 9, 113;
- Milovana Grujića: 2-4, 8-14, 7;
- Milovana Jovičića: 2-16, 20-20A, 24-26, 30, 40A-46, 50-54A, 66-68, 72, 76-82, 94, 1-7A, 13-21, 25A-29, 33A-35B, 45-47, 71-77, 81-83, 95-97A;
- Narodnih heroja: 2-6, 12, 16-18, 22-30, 34-36, 40, 44-46, 50-54, 1-3A, 7-13, 17-23, 29-31, 35, 39, 43-53, 353;
- Popajina: 2-6, 1-7A, 13, 17;
- Radina: 2, 14, 20, 24, 1-3, 7-11;
- Radojice Stevanovića: 2-6B, 244A, 1A-7A, 11, 15A-17;
- Radomira Đuričića: 12, 1-9;
- Radomira Jovičića: 2-4, 8-16, 1;
- Ravni gaj: 2-4, 8-14, 34, 5;
- Seljino sokače: 6, 12-16, 254A, 1-9A, 13, 19;
- Solunska: 2-4, 1-3;
- Srećka Jovanovića: 2-10, 14-16, 22-34, 40A-40B, 56-58, 68-74, 7-9, 13-15, 21-27, 31-33, 97A;
- Stanoja Stevanovića: 9;
- Tihomira Nikolića: 2-6, 1-3;
- Tihomira Radića: 2, 16, 22-34, 3-5, 11;
- Tije Simića: 2A, 6, 10, 1-9;
- Trećeg decembra: 3, 7;
- Trg Kosmajskih partizana: 8, 100, 1-1, 11, 41;
- Uskočka: 4, 1-3;
- Ustanička: 2-6, 20, 1-7, 25A-27;
- Vite Grujića: 2-4B, 8, 20, 24, 25222, 1-11B, 19, 31, 47, 77;
- Vitoke Živanović: 2-4, 8, 12-16A, 20-24, 32A, 1-21A;
- Vojislava Stevanovića: 2, 6-8A, 12, 5-15, 21;
- Vojvode Stepe: 2-4, 7, 11-15;
- Vučka Milićevića: 4-16, 1, 5, 19, 23;
- Železnička: 2-4, 10, 14-18, 22-28B, 138A, 1-25;
- Žive Stevanovića: 6, 20, 40A, 1A-3A, 19, 241;
- Živote Stepanovića: 2-10, 16-28, 32-42, 256A, 1A-3, 7-19, 23-27, 31, 35-37, 41, 51, 257-259.
Naselje Manić:
- Kosmajska: 63-65.
Naselje Nemenikuće:
- Avalska: 2, 8-14, 232, 250, 1, 5, 9A, 13-21, 25-29, 33-35, 237, 275B;
- Bastavska: 2-14, 22-24, 42A-44, 1-15A, 19, 33;
- Boška Buhe: 4, 14, 180, 5, 21B;
- Brane Aksentijevića: 6-12, 16, 24, 382-388B, 394, 400B, 406A-408A, 510A, 3-5, 25, 387-387E, 393, 591A-591C, 615;
- Cara Dušana: 2-4, 556, 1-13, 17;
- Despota Stevana Lazarevića: 4-8A, 12-14, 1-3A, 11;
- Dositeja Obradovića: 2-4, 8-12A, 16, 22-24, 28, 186, 3A-7, 11-13, 17-19, 25A;
- Drugog jula: 2-6, 10-14A, 20-20A, 378-380B, 588A, 600, 3, 9A, 13-15, 31-33;
- Janka Katića: 4-4A, 8-10, 16-18, 24, 28-32, 274, 310A, 314, 326, 1A-11, 19-21, 27-29A, 311A, 317A-319, 333, 369A;
- Jovana Žujovića: 2-4, 8-10, 20-24, 28-30, 34, 40, 192, 260, 284, 290, 304, 340A, 3-3B, 9-15A, 293-295, 585;
- Kapetana Dragića: 2-4, 8-16, 28, 194A, 202, 1-5B, 11, 15-15, 19-21, 31-31A, 39, 201-201, 215;
- Karađorđeva: 2-16, 22-22, 26, 64, 1, 5-13, 277;
- Kosmajska: 2-2, 6, 14-26, 32A-40, 48-54, 58, 74-76A, 120, 124, 138A, 144, 150, 164, 174, 1, 5-15A, 19-25, 29-31, 35-43, 47-49, 57-63A, 69-71, 75-85, 89-93A, 97B-123B, 141, 151B, 183;
- Kosmajskog odreda: 4-10, 16-26, 30-32, 40-40A, 44-52, 56-68, 72-74A, 80-86, 90, 98, 104B, 142, 192, 220, 264, 440, 524D-526A, 532A-534A, 610A, 3, 7-11, 15, 19, 23-25, 29-35, 39-43A, 47-65, 69-71, 75-79, 83, 89-99, 105-105A, 109-109A, 115A, 151A, 221B-221D, 257, 261, 267A, 477, 521-523J, 531, 535A-535D, 539B, 617B;
- Kovačeva: 128, 3-5, 11-13, 131;
- Milovana Glišića: 2-2A, 6-10, 20-24, 36-40, 324A, 334, 440, 472-474C, 1, 5-9, 13-15A, 19-21B, 25, 473;
- Milovana Vidakovića: 4-14A, 22-24, 28, 32, 36-40, 44, 48-58B, 64A-66, 70, 214, 424D, 446-448, 454, 5-11A, 17-19, 23-31, 375, 427A, 447A, 491C;
- Njegoševa: 2-4, 10-14, 18-32, 36-44, 48-50, 56-58, 66, 98, 168, 1, 5-11, 21-21A, 29, 93, 107, 335;
- Partizanski put: 2-8A, 14-20, 30-36, 40A-44, 48, 52A, 56, 66-70A, 74-78, 84, 88D-88Z, 92A, 98, 102B, 150, 242A, 320, 328, 334A, 372A-374, 378, 382B-382C, 396B, 408-410F, 422-426B, 430D-434, 442, 446A, 456A, 466-468A, 488, 492-492A, 498A, 504-504B, 508-510C, 588-588B, 592-598A, 602-608, 612-616C, 620, 7-35A, 41, 45, 53-59, 65, 85-95A, 99, 103-105, 109A-123, 127-133, 137, 141, 145-163, 167-173, 179-189, 193-197, 241-245D, 251A-255, 281A-281B, 293, 309-315, 329, 333A, 341-345, 355, 359, 363A, 375-375E, 379A, 383, 391-391F, 395, 401-403, 407A, 415D, 423C-425C, 429, 437A-441B, 447, 457, 461, 469-469A, 479, 487B-499, 505-519, 523-525, 529A, 545, 551B, 555, 561, 571-571A, 587A-589B, 597B, 603-605, 609-613, 617-617A;
- Pionirska: 4, 12A-12B, 16, 404A-404B, 408-410, 552, 5, 9-11, 15A-17, 51, 405, 409-409A, 537, 565B-565D;
- Prvog maja: 6-18A, 28-28A, 32-34A, 42, 184, 414-414A, 420-420, 7, 15, 21-27, 417, 421, 483A;
- Šumadijska: 2-2A, 6-10, 14, 3-5, 9-13, 19-21, 191;
- Svetozara Đukića: 6-12, 7-11;
- Ustanička: 2-6, 12-32, 36-40, 46, 52-62A, 68-70, 452, 458, 464, 504A-506D, 550, 3, 7-15A, 19A-23A, 45, 49, 55, 59, 311, 451-453, 501;
- Vuka Karadžića: 4-18, 22-26, 84, 1A-9, 17.
Naselje Parcani:
- Bogosava Filipovića: 4-10, 22, 30-32, 36, 40-48, 3-11, 17-19;
- Borivoja Mirkovića: 4-6, 1A-5;
- Bostanište: 2-2A, 6A-8, 26-30, 1-5B, 9-11A;
- Braće Jovanović: 2A-4, 8-12, 1-13;
- Dobrosava Radosavljevića: 6, 1-5;
- Dragiše Živkovića: 2-8, 12-14, 3-17;
- Dragoljuba Jovanovića-Truje: 2-6, 16-18D, 22-26A, 30-36, 42-48, 52A-60, 64A, 72, 78, 84A-90A, 96-96A, 100A, 106-112A, 118-120, 126-128, 1-3, 7-11, 15-17, 21-25, 29-33, 37, 41-45, 49-67, 71-75, 79;
- Dragoslava Todorovića: 2-4, 3-5;
- Ive Lole Ribara: 2A-6, 1-11B;
- Jakova Vićentijevića: 4-10, 14-18B, 22, 9-13;
- Julijane Radošević: 2-18, 1-5, 9-11A;
- Kosmajska: 4A-6, 10, 16-20, 32A-34B, 38-40, 46-58, 84, 94-106, 110, 118, 122, 130-134, 138, 148-148D, 154, 164-176A, 180-182, 186-192, 198-206, 210-214, 218, 222-222, 226-228, 240, 246-258, 272-274, 280, 284A, 288-288A, 308-310, 324-326, 330A, 11B, 101, 193, 301A, 307-309, 313C, 317, 325, 331, 339, 343;
- Kosmajskih partizana: 2-6A, 10-12, 16A-20, 1-3, 7-11, 15A-27, 31A-33, 37, 47-51, 55;
- Milana Ilića: 4-6, 3-9, 13, 17, 243;
- Milivoja Ilića: 1, 5-9;
- Milorada Ilića: 4, 1, 15;
- Milosava Jovanovića-Zeke: 2A-4, 8, 28-32, 42-44, 48, 1-3, 7-9A, 15-25A, 33, 71;
- Milosava Vlajića: 2-6, 10-20A, 24-32A, 36-38, 44, 1-9, 13, 17-23, 37;
- Miodraga Ilića: 2-4, 1-3, 53A;
- Miodraga Mihailovića: 4, 10, 1-3;
- Momčila Đukića: 2-18;
- Natalije Obradović: 2-8, 1A;
- Nikole Tesle: 119J, 129-131;
- Predraga Gajića: 2-4, 1-3;
- Rada Jovanovića: 2-4, 8-16V, 20-24, 28A, 40-42, 46-48, 52A-54, 64-66, 70-72D, 76-86, 94-96, 104-108, 118-118, 122-128, 134-146, 172-172C, 3-7, 13-15, 19-23, 29, 33A-37A, 41-45, 49-51, 69-73, 77-85, 97-99, 103-105;
- Radisava Milenkovića: 2-10, 16-20, 1A-13;
- Save Crnjakovića: 1-1A, 5-9;
- Save Vićentijevića: 2, 10-12, 16-20, 24-26A, 34, 5A-7, 11, 15-19, 23-27, 31A, 37-39;
- Stanina: 4-6, 10-14, 18-28, 34-38, 52-54, 1-5, 15-17, 21, 25-27, 39;
- Svetomira Nedeljkovića: 2-10, 14, 18-24, 176B, 1A, 5A-13; Trg narodnih heroja: 4, 1; Velje Jovanovića: 2-6, 12-16, 1-3; Velje Milenkovića: 1-3A, 9, 15-17;
- Zelene bare: 4, 70, 270, 278B-278C, 5;
- Živka Ilića: 2-8, 12-18, 24;
- Živote Todorovića: 4, 16-18, 1-3, 7.
Naselje Popović:
- Bože Jeremića: 2A-6, 1-5;
- Bože Vaskovića: 2, 1-5;
- Braće Pavić: 2-10, 14A-18, 1A-11B, 15A-19D;
- Brane Marković: 2, 6, 10A-14, 1-3;
- Branka Dunića: 2-4, 1-5, 17;
- Branka Rankovića: 2-12, 16-16A, 1;
- Cane Marjanović: 2-10A, 14, 18-26B, 34, 38, 266U, 1A-19B, 23A-29A, 33-65;
- Čede Rankovića: 2-8, 12, 16A-22B, 26-30, 36-42, 1-21, 307A;
- Đačka: 2, 18, 1-3A;
- Dese Marković: 2-38G, 44-90, 110A, 1-5, 9A-43;
- Dragoljuba Đorđevića: 2A-6A, 10, 1-3A;
- Drinska: 2B-4, 8, 1-3;
- Đurđa Jocića: 4-6A, 10-12A, 3-13;
- Goluba Ivkovića: 2-8, 3;
- Grobljanska: 2A, 6-8, 1-1B, 5-7;
- Janka Sekulića: 2A-2B, 6-16, 22A-28A, 32-40B, 46A-52, 1-27B, 39, 53B;
- Kosmajska: 2-6B, 10-40A, 902, 1-3A, 7B-11, 17A-27G, 31-41, 331A;
- Kosovska: 2, 32, 1-3, 7-13;
- Ljubiše Jovkovića: 1;
- Milentija Sekulića: 2, 8, 9A-19A;
- Milorada Markovića-Miće: 2-6B, 10A-28, 32-36A, 40-50B, 54-64, 68A, 72-80, 84B-96A, 102A, 110-122, 288A, 332G, 1B-51, 55-75A, 79-81, 85-107B, 173G, 269B, 351;
- Milosava Jovičića: 10-12;
- Miodraga Stojanovića: 8, 1-3A;
- Partizanski put: 2, 6-10A, 14-24B, 28-30, 1-7, 13-17, 23;
- Pop-Dinina: 2, 1;
- Predraga Sekulića-Cala: 12;
- Radenka Stevanovića: 2-10, 14, 20, 30-32, 1-1F, 7A-15F, 19-25, 29, 33, 37, 41-43A;
- Radomira Jevtića: 2-6, 1A-11;
- Radomira Vekića: 2-14A, 1-3;
- Raje Kostadinovića: 2A, 6-10;
- Školska: 2-4, 1, 5;
- Svete Vekića: 2-14, 18-18B, 328, 1-3, 7A-9A, 13-17, 327, 331;
- Tadije Žunjića: 2, 1-3;
- Tihomira Čolića-Badže: 1-3A;
- Tihomira Jocića: 2, 1D-3B;
- Živka Jovičića: 5-7A;
- Živote Milosavljevića: 2A-4, 8, 7A-9.
Naselje Ralja:
- Bate Mirkovića: 2-20, 24-38, 42-44, 48-50, 1-5B, 9-11A, 17A-33A, 41;
- Beogradska: 2-4, 1-3;
- Boška Buhe: 3-9, 15-19;
- Braće Jocić: 4;
- Braće Ribar: 2-10, 14, 1-9, 17-19;
- Cane Marjanović: 2-14A, 26-30, 34, 1-3A, 11-13, 19, 23, 27, 37-39, 67, 71-85;
- Crnotravska: 8, 16, 1-5;
- Čukarička: 6, 1-5;
- Dimitrija Tucovića: 11-13;
- Dositejeva: 2A, 1;
- Drugog jula: 2-6A, 10-12, 1-3;
- Dušana Puhača: 2-6, 12-28, 32-38B, 44-48, 1-21;
- Hercegovačka: 2-6, 10-16, 1A-7;
- Janka Katića: 2-4, 8, 1-11;
- Karađorđeva: 2-4, 8-14, 22, 1-11A, 15-17, 23;
- Kosmajska: 2-4, 24-26, 1-3B;
- Kosmajskog odreda: 2-14, 20-24, 28-30, 38, 44, 102-106, 1-7, 13-17B, 23, 31, 35, 41-49, 53, 99-103;
- Kosovska: 1-3;
- Kozaračka: 1A;
- Ljubivoja Gajića: 2A, 6-24A, 1-27A, 35A-37A;
- Lovćenska: 2-2A, 6-6A, 12, 18-20, 24-26, 30, 1A-7;
- Matije Gupca: 47-47A;
- Miće Markovića: 2-8, 400, 1-9;
- Milosava Vlajića: 2-4, 8-12, 16-22, 26-26, 36, 42, 1-7, 15;
- Milovana Glišića: 2-8, 12-24, 28-30, 34, 1-9, 13-15, 19-23, 27-31, 35-37, 41-45, 51-61, 67, 81;
- Milovana Vidakovića: 4A-6, 12-14, 1B-3A, 7-17, 29;
- Moše Pijade: 2-4, 8-12, 18-30, 34-36, 1-1A, 5-7, 11-21, 25-33, 39-43;
- Narodnih heroja: 2, 3;
- Nikole Tesle: 2, 12, 130, 1, 59-61, 71-73, 83-85, 95-97, 105, 119-121B, 125-127D, 131-133, 137-145, 165;
- Nikole Tesle 3 prilaz: 2-4, 8-12, 1-3;
- Nikole Tesle 5 prilaz: 129;
- Omladinska: 54B;
- Oslobodilaca Beograda: 7, 13;
- Pasterova: 2-2A, 6-14, 18-22, 26, 3, 7-11, 15-17, 21, 25;
- Pop-Dinina: 2, 8, 3, 7-13, 17-19, 23-25, 29;
- Profesora Andonovića: 2-22, 26-28, 32-36A, 48, 156A, 3-7, 11-11A, 15, 25-27, 33A, 37A-41V, 47-49;
- Prvomajska: 2-8A, 12-14, 3-9, 15-17;
- Rada Jovanovića: 2A-8, 12-20A, 24, 30-34, 38, 42-42A, 1-27, 31, 41-51;
- Radomira Jocića: 2A-4, 16, 20-20A, 28, 34-40, 48, 56, 60-64, 1, 11-19, 25-27, 35-37, 349;
- Save Kovačevića: 2, 6V-18, 24, 28-34, 38-44, 100, 3, 7-7A, 11, 15-29;
- Slobodana Penezića-Krcuna: 2-2A, 6-14B, 20-20B, 1, 5-11, 17, 25, 29, 33, 37-39A, 43-47, 55-57;
- Socijalističkog saveza: 2A-12, 18, 1, 7-9, 13-15; Sremska: 2-12, 18-22, 3-5;
- Stevana Visokog: 2, 6, 1, 7-7A;
- Šumadijska: 2-2, 8, 12A, 18A, 26-34, 38-44, 48-62, 68A-70, 88, 94, 100-102, 1-17, 23, 27, 37-43, 47-53, 341;
- Šumadijskih brigada: 6, 16-22, 26-30, 34, 48, 13, 31-33A, 37-37A, 47A, 111;
- Svetozara Markovića: 1-5, 9-11, 15;
- Toplička: 4, 7;
- Triglavska: 4-8, 1;
- Trinaestog oktobra: 57, 63;
- Velje Jovanovića: 4-12, 1-3;
- Vojvođanska: 2-6A, 10, 14-30, 34-36, 42, 1-15, 19-21A, 25-31A, 35, 45;
- Vojvode Mišića: 2-4A, 8-10, 18, 22-24, 32-36, 1-7, 11-13A;
- Vojvode Putnika: 2-12A, 16, 20-24A, 32-34A, 38-42, 46, 58-62, 1-3, 7B-23A;
- Vojvode Stepe: 2A-4, 8-12, 20, 28-36, 1, 7-9, 23B;
- Vuka Karadžića: 4;
- Živote Jovičića Grkovo: 2A-6, 10-12, 3A-5;
- Zmaj-Jovina: 2-2A, 6-10, 1-3, 9-11, 15.
Naselje Ripanj:
- 7. jula: 77, 89;
- Kragujevački put: 12C-16, 90A;
- Nikole Tesle 3 deo: 30;
- Put za Plandište: 2, 6A, 3;
- Put za Malu Ivanču: 2, 6, 56, 3-5, 17;
- Put za Plandište 3. deo: 2-2A, 6A, 3;
- Put za Popove livade 2 deo: 21;
- Put za Popove livade 1. deo: 10-20, 7-9;
- Ripanjska kapija: 4-8, 46A, 50, 64, 1;
- Ripanjska kapija 1. deo: 4, 8, 46A, 50, 1.
Naselje Rogača:
- Aleksandra Nikolića: 2-14;
- Andrije Habuša: 2-10, 3-5, 199;
- Bogoljuba Todorovića: 4, 8-16, 30, 1;
- Brane Aksentijević: 2-4, 16, 34-38B, 46, 52, 62-62A, 1, 5-19, 25, 29, 33-37, 45;
- Bratstva i jedinstva: 2-28A, 32-46, 52-56, 62-70, 1-15, 19-27A, 31, 35-43, 51;
- Brvenička: 2, 37A;
- Čičina: 6, 10, 14, 18-22, 126A, 1-5;
- Janka Katića: 2-12, 20, 24-28, 32, 36-38, 42, 94, 5, 9-11, 15-23, 99;
- Kosmajska: 2-14, 18, 22-30, 34-36, 40-52, 56-70, 76-78, 82-92A, 98-108, 112-120, 124-124A, 128-132, 136, 140-150A, 154A, 158, 168, 426, 1-9, 13-17, 21A-27, 31, 35-37, 43, 47, 51-63, 67-69, 73, 77, 81-83, 87-93, 97-99, 105-115, 123-127, 131-141A, 147-155C, 163-171, 175, 179-183, 193A, 245A, 391, 425;
- Kosmajski venac: 2A, 6-16A, 20-26, 30-38A, 42A-50B, 54, 388, 394, 1-3A, 13-19, 23-29A, 33-35B, 39, 43-43A, 49-63, 69, 83;
- Kosmajskih partizana: 2, 10-32, 220, 1-5, 9-11, 15, 33A;
- Lole Ribara: 2-16, 144, 164, 1-5, 15-17A, 23;
- Mate Jerkovića: 20;
- Milosava Vlajića: 2, 6, 10-12, 20, 250, 5-9, 15-19, 251;
- Proleterska: 1-5, 9, 13;
- Prvomajska: 2-18, 22-28, 32-38, 42-46, 50, 54, 62, 256A, 348, 376, 3, 7-11, 17-19, 27, 33, 37, 41, 45-51, 55, 63A, 373-377, 381;
- Save Kovačevića: 3-5, 9-11;
- Sedlarska: 2, 6-8, 32, 36, 68-70, 94, 356, 360-362, 368-370, 664, 668-670A, 676, 1A-3C, 15-17, 61, 81, 353-355, 361, 365-369, 427, 431, 435, 655, 661-665, 669-675, 679, 683; Sedmog jula: 2-16, 32-36, 46-48, 56, 62-66, 260, 282, 294, 302-304, 1A-9, 13, 17-31, 35-39, 43, 47-51, 283, 291, 295, 303, 307;
- Veljka Vlahovića: 4-6, 462A, 3-7, 11, 15-23, 403, 421.
Naselje Rožanci:
- Stankova.
Naselje Sibnica:
- Bore Pavlovića: 2-4, 1;
- Borivoja Kujundžića: 2-18, 1-9;
- Borivoja Uroševića: 4-6;
- Boška Paunovića: 2, 6-8, 3;
- Božidara Petrovića: 1-3;
- Branka Milijanovića: 2-8, 14-22, 26-26, 254A, 1-3A, 7-23, 27-33, 37-41;
- Čede Ilića: 2-2, 6-10, 18-22, 28-28A, 34, 40-42A, 46-50A, 54, 58, 1-23, 33-37;
- Čede Pavlovića: 2, 6-10, 20-42, 46-48, 52-72, 76, 80-82, 86, 90-92, 96, 100, 106-110, 114, 348, 370-372, 1, 5, 9, 15-27, 31-35, 41-61, 65, 69-75B, 79, 83-101, 109, 115-119, 129, 133C-143B, 149-153, 363B, 369;
- Drage Pop-Lazić: 2, 6, 10-12, 1-3, 7;
- Dragoljuba Pavlovića: 6-10;
- Dragoljuba Stanisavljevića: 2-6, 1;
- Đure Marinkovića: 2A, 6-8, 12-14, 270, 1-15;
- Dušana Kujundžića: 4-10;
- Generala Milana Pavlovića: 4, 8, 12, 16-18, 22-34, 38, 42-56, 286, 314-314A, 324, 1-5, 9-23, 27-29, 35, 49, 321A;
- Ivana Milovanovića: 6, 3;
- Jelice Pop-Lazić: 1-3;
- Miladina Lazarevića: 2-4, 8, 12, 9-9A;
- Milivoja Pantelića: 4-8;
- Milomira Adamovića: 2-4;
- Milorada Rankovića: 4A, 10, 3;
- Milovana Ivanovića: 2, 6, 5;
- Miše Protića: 2-6, 10-20, 26-36, 40-44, 1, 11-15, 21, 25-35, 39-51A, 55-63;
- Momira Stankovića: 2, 6-8, 1-3, 7-9, 15;
- Pukovnika Žike Radovanovića: 6-8, 12-14, 20-24, 30-32, 38, 1-9, 15-31, 37-39, 43;
- Rade Joksimović: 2, 1-5;
- Radiše Dimitrijevića: 2-4, 10-12, 18, 22-26, 30-34, 38, 3-7, 11, 19-27; Radoja Ilića: 372D, 1, 5-7, 11-19, 23-25, 29-31;
- Radomira Vićentijevića: 3;
- Radosava Živojinovića: 2, 6, 10, 16, 1, 5, 9, 13, 19;
- Slavka Ilića: 2-8, 1-9, 13;
- Slavoljuba Miloševića: 1A-3, 7;
- Tihomira Marinkovića: 2-6;
- Učitelja Radisava Obradovića: 2, 6-10A, 14-20, 26-36, 44-46, 320, 1-9A, 13-15, 19-21;
- Velimira Mitrovića: 2-4, 1, 105;
- Velimira Nikolića: 2;
- Živka Protića: 2, 8-14, 1.
Naselje Slatina:
- Bunarska: 1, 9-13, 17;
- Đorđa Jovanovića: 2-6, 10-14, 18-30, 36-36A, 40B-52A, 62A-62B, 66-86, 90-96, 1-21, 27-31, 53-63A, 67, 73-87, 91, 95-97;
- Ive Trifunovića: 2-6;
- Karađorđeva: 2-18, 22-26, 30-52, 1-1, 5-25, 29-35, 39-43, 47-53;
- Kosmajska: 1-7, 67;
- Profesora Miloša Savkovića: 3-7;
- Rada Jovanovića: 6-6A, 10-14A, 20-26, 30, 64B, 68B, 1-5, 9-17, 23-41, 71, 519;
- Radnička: 2, 8-10, 1-3;
- Save Kovačevića: 4-6, 18-20, 39B;
- Šumadijska: 2, 1;
- Svetozara Markovića: 4-8, 3-9, 15-17, 21.
Naselje Sopot:
- Alekse Žujovića: 4-12, 1-1D, 5, 13-15, 25-27;
- Aminačka: 4-24, 1-11, 19;
- Dan oslobođenja: bb, 2-12, 1-11A;
- Despota Stevana Lazarevića: 2-2A, 5-15;
- Đorđa Jovanovića: 2-14, 1-19;
- Dositejeva: 1-17, 21-29, 33-37;
- Dragomira Velikića: bb, 2-6, 10, 18, 22-44, 48-80, 1, 5A, 17, 25-39A, 45;
- Đure Prokića: 1-11;
- Dvadesetdevetog novembra: bb, 2-6A, 10-26, 30A-34, 40-40, 1-27A, 485;
- Ive Trifunovića: 2-8, 12-20, 1-23;
- Janka Katića: 11B, BB, 22A, 22B, 22V, 22G, 22D, 22Đ, 22Z, 2-34, 1-59;
- Jelice Milovanović: 14;
- Kapetana Dragića: 7-7A;
- Karađorđeva: 4-22, 1-13;
- Kneza Lazara: 4-10, 14, 18A-30, 34-36, 42, 80-80, 3, 7-11, 15-27, 31;
- Kneza Miloša: 2-6, 10, 36-44, 48-88, 92-106, 110-126, 130-132, 1-27, 31-35, 51-59, 65, 71-109, 113-127;
- Kneza Vićentija Petrovića: 4-10, 1-5;
- Kosmajska: 8;
- Kosmajski trg: 2, 1-3, 19;
- Kralja Petra Prvog: 18B-20, 24A-48A, 52, 58-60A, 64-74, 80, 84-96, 100-118A, 122-126, 290A, 17-21, 25-33, 39-39A/I, 43A-81A, 85;
- Laze Ivanovića: 2;
- Ljubisava Jeremića: 4-10, 14-18, 22-32B, 270A, 314A, 7-29A, 39-39C, 333;
- Milorada Markovića-Miće: 2-12, 16, 3-7;
- Milosava Vlajića: 22a, 15, 55;
- Nikole Pašića: 2, 1-7, 11-13;
- Njegoševa: 2-4A, 8-14C, 1-3A, 7-7A, 13, 43;
- Prote Mateje Nenadovića: bb, 2-12A, 1A-3B, 7-9, 305;
- Prvog maja: 4-14A/I, 18, 22-24A, 3-5, 9, 13-15, 25-25, 31;
- Rada Jovanovića: 2-32, 1-35;
- Rada Maričića: 2-6, 10-10, 14A-24, 1-3, 7-15, 21-21, 235, 485;
- Radnička: 2-12, 1-17;
- Ratka Jevića: 2-14, 18-20, 24, 3-5;
- Ropočevačka: 2, 1A-3;
- Stevana Sinđelića: 2-12, 16D, 20-20, 24-26, 1A, 5-9;
- Šumadijska: bb, 2-12, 3-3;
- Svetog Save: 2, 6-28, 1-5, 9-13;
- Ustanička: 2-6, 1A-15, 19;
- Vase Čarapića: 4A, 8A-10B, 14-18, 30, 80A, 1-3A;
- Vojvode Putnika: 2-14, 20-52, 1-1, 9-13, 17-33, 39-43E, 47-53;
- Vuka Karadžića: 1-11.
Naselje Stojnik:
- Banjički put: 2A-14, 18-34, 38-48, 52-54A, 68, 148A, 9, 15, 19, 23-31;
- Braće Pantelić: 2-16A, 1-5, 11, 15;
- Čeda Milosavljevića: 2-2D, 6-12, 20-28, 36-42, 46-66, 70-78, 1-11, 15-19, 23-27, 31, 37-45, 49-55, 59-73A;
- Četvrtog jula: 2-8, 12-14, 18-30, 40, 1-7, 11-15, 19, 23-25, 33A;
- Hajdukovački put: 8, 12-18A, 24-38A, 42-68, 72-80, 5-21, 29, 33-55A, 59, 65, 71, 75;
- Ljubivoja Živanovića: 2-4, 8-12, 18, 22-34, 38-52, 180, 1-9, 15-17, 21A-25B, 31-41, 45-51A;
- Milije Uroševića: 2, 8-28, 32-48A, 52-80, 84, 88-90A, 94-100A, 104-118, 122-128B, 134-154, 158A, 162-174A, 184-184A, 1-45, 49, 53-67, 71-73, 79-85, 89, 93, 97-105, 109-111;
- Partizanski put: 2-18A, 22-40, 44-44A, 50, 54-56, 82A, 95B;
- Put za Malu njivu: 2-4, 11-15;
- Vikend naselje Morak: 2-6, 10-12, 16-18, 24, 28, 40, 82, 1;
- Zoroljinski raj: 4-10B, 18-24A, 30, 170-178, 9, 13-17A, 23-25, 31-35, 39, 43-45, 83-83A, 171-175B, 179, 183.
Mladenovac (08:00 - 15:00):
Naselje Koraćica:
- Vilino korito: 15-17.
Lazarevac (09:00 - 15:00):
Ljig:
- naselje Kadina Luka (zaseok „Miškovića brdo“).
Lazarevac (09:00 - 14:00):
Naselje Veliki Crljeni:
- Race Terzića (zaseok Lug prema „Ciganskoj noći“).
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