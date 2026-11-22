ZBOG održavanja manifestacije "Beogradski polumaraton 2026" od 7.30 do 14 časova biće zatvorene ulice na trasi polumaratonske trke i trke na 10.000 metara, i linije javnog gradskog prevoza u tom periodu saobraćati po posebnom režimu, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Foto: D. Milovanović

Trasa trke na 10.000 metara vodi od Bulevara Zorana Đinđića ulicama Omladinskih brigada, Bulevara Milutina Milankovića, Bulevara heroja sa Košara, Tošinog bunara i Narodnih heroja, preko kružnog toka "Novi Beograd", Bulevara Mihajla Pupina i Antifašističke borbe, a cilj je u Bulevaru Zorana Đinđića.

U nedelju, 22. novembra, od 7.30 do 14 časova za saobraćaj biti zatvorene ulice na trasi održavanja polumaratonske trke i trke na 10.000 metara. Iz Sekretarijata za javni prevoz obaveštavaju da će tokom trajanja manifestacije važiti posebna organizacija saobraćaja javnog gradskog prevoza.

Trasa polumaratonske trke:

Start trke je u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca i trči se sledećom trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – okret na raskrsnici sa Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada – okret na raskrsnici sa Đorđa Stanojevića – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok „Novi Beograd” – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara – Bulevar Nikole Tesle – kružni tok „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – kružni tok „Arena” – Antifašističke borbe. Cilj je u Bulevaru Zorana Đinđića.

Izmena autobuskih linija javnog gradskog prevoza:

Linija EKO 1

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija neće raditi.

Od 14 do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 7A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 do kraja rada, linija će radi u redovnom režimu.

Linija 9A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će raditi na delimično izmenjenoj trasi u skladu sa radovima u naselju Mileva Marić Ajnštajn: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Savski trg – Nemanjina – Trg Slavija.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovima u naselju Mileva Marić Ajnštajn i na Zemunskom putu.

Linija 15



Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 16

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 vozila će saobraćati na relaciji: Trg republike – Karaburma 2.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 17

Od subote, 21. novembra, od 15.30 časova do nedelje, 22. novembra, do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska (Dobrovoljačka u smeru ka Tošinom bunaru) – Cara Dušana i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada linija će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Bulevara Arsenija Čarnojevića, zatim Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Gornjogradska – Prvomajska – Rada Končara i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 27E

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 vozila će saobraćati na relaciji: Trg republike – Mirijevo 4.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 35



Od 7.30 do 14 linije će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovno do Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Trg Nikole Pašića – Dečanska i dalje na redovnoj trasi.Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 60

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Brankov most – isključenje za Ulicu ušće – Ušće pored Brankovog mosta – Staro sajmište – Sajmište – Zarije Vujoševića (u suprotnom smeru Sajmište – Brankov most) – Brodarska – Savski nasip – Jurija Gagarina – zatim će u zoni raskrsnice Ulice Jurija Gagarina i Bulevara Milutina Milankovića izvršiti levo skretanje ka Bloku 45 – Jurija Gagarina i dalje redovno do okretnice „Novi Beograd /Toplana/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Ulice 27. marta – Takovska – Kneza Miloša – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Takovska – 27. marta i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 67

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 68

Od subote, 21. novembra, od 15.30 časova do nedelje, 22 novembra, do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Linija 70

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi delimično izmenjenom trasom: Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na sledeći način: Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 71

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na okretnici „Ledine”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Vojvođanska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linije će saobraćati od terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Novi Beograd /Blok 20/ – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Bloku 20 saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi i to na sledećoj trasi: Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska – Cara Dušana i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Gandijeva – Jurija Gagarina i dalje redovno.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi i to na trasi: Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 75

Od subote, 21.novembra, od 15.30 časova, do nedelje, 22.novembra do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati ulicama: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, linije će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova linija će do kraja rada saobraćati u oba smera na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Linija 76

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila se biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: 27. marta – Takovska – Kneza Miloša – Mostarka petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u skladu sa radovima u ulicama Zemunski put i Teodora Hercla.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će u oba smera saobraćati redovnom trasom do Savskog trga i dalje na trasi: Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Gornjograska – Prvomajska i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovima u ulicama Zemunski put i Teodora Hercla.

Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linije će saobraćati na relaciji Altina 1 – Zemun /Bačka/.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će saobraćati od terminusa „Zemun /Gornji grad/” na trasi: Zemun (Gornji grad) – Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska – Cara Dušana do terminusa „Zemun /Gornji grad/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u skladu sa radovima na Zemunskom putu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će u oba smera saobraćati na redovnoj trasi do Savskog trga i dalje na trasi: Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na skraćenoj trasi: „Nova Galenika – Novi Beograd /Blok 20/” na sledećoj trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka (Novogradska u smeru ka Novoj Galenici) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – do terminusa „Novi Beograd (Blok 20)”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovim u Banatskoj ulici.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u smeru ka Borči raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati na trasi: Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Gandijeva – Jurija Gagarina i dalje na redovnoj trasi;

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovim u Banatskoj ulici.

Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati do terminusa „Zemun /Gornji grad/”: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Gornjogradska – Ugrinovačka – Novogradska (Dobrovoljačka u smeru ka Železniku) – Cara Dušana – „Zemun /Gornji grad/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Most na Adi i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 600

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima u Ulici Đorđa Stanojevića i na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Most na Adi – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 601

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u smeru ka terminusu „Beograd na vodi” raditi na delimično izmenjenoj trasi: Vojvođanska – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 607

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na delimično izmenjenoj trasi: Most na Adi – Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na relaciji „Jakovo – Novi Beograd /Blok 70A/” na trasi: Jurija Gagarina – Omladinskih brigada do okretnice „Novi Beograd / Blok 58/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 611 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera da rade na delimično izmenjenim trasama: od Ugrinovaca i Dobanovaca redovnim trasama do Bulevara Arsenija Čarnojevića – kružna petlja „Španskih boraca” (kod Beogradske arene) gde će vršiti promenu smera kretanja – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnim trasama do Ugrinovaca i Dobanovaca.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 612

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 613

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – kružna petlja „Španskih boraca” (kod Beogradske arene) gde će vršiti promenu smera kretanja.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 703, 705 i 706E

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će raditi na relaciji „Zemun /Bačka/ – periferni terminusi” na sledećoj trasi: Zemun /Bačka/ – Ugrinovačka – auto–put za Novi Sad – Cara Dušana i dalje na redovnim trasama.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 704, 706 i 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na sledećoj trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka (Novogradska u smeru ka Batajnici) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – Marka Čelebonovića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 860I

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici Đorđa Stanojevića.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – Jurija Gagarina – Marka Hristića do BAS-a.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 460, 460A, 464, 465, 465A, 466A, 493, 493B, 494, 494A, 499, 581, 581A, 581E i 4414A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera da rade na delimično izmenjenim trasama: BAS – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – most Gazela i dalje na redovnim trasama.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 72N i 603N

Saobraćaće noćnim terminima u subotu 21. na 22. novembar, u oba smera, na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Linija A1

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – auto-put za Šid i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija E6

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša – Mostarska petlja – most Gazela – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – Jurija Gagarina i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Iz Sekretarijata za javni prevoz ističu da je u pitanju okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, te da zbog toga može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu.

(Kurir.rs/Beograd.rs)