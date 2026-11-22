U ZEMUNU u Ulici Marije Bursać danas je izbio požar na krovu jedne kuće i njega su vatrogasci brzo lokalizovali, saznaje Tanjug.

Foto: Freepik/ magnific

Slučaj je prijavljen u 11.58 časova i na teren je izašlo 11 vatrogasaca sa tri vozila.

Požar je lokalizovan u 12.13 časova, a intervencija vatrogasaca je još u toku.

(Tanjug)