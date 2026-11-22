POŽAR U ULICI MARIJE BURSAĆ U ZEMUNU: Vatra buknula na krovu kuće - vatrogasci odmah reagovali
U ZEMUNU u Ulici Marije Bursać danas je izbio požar na krovu jedne kuće i njega su vatrogasci brzo lokalizovali, saznaje Tanjug.
Slučaj je prijavljen u 11.58 časova i na teren je izašlo 11 vatrogasaca sa tri vozila.
Požar je lokalizovan u 12.13 časova, a intervencija vatrogasaca je još u toku.
(Tanjug)
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