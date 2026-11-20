NA DNEVNOM redu zasedanja Gradske skupštine u ponedeljak, 23. novembra, naći će se treći rebalans budžeta od početka godine.

FOTO: N. Skenderija

Brojke iz predloženog finansijskog plana otvaraju ozbiljno pitanje stanja gradske kase. Budžetski deficit dostiže gotovo devet milijardi dinara, dok je ukupni fiskalni deficit blizu deset milijardi. Istovremeno, prestonica se zadužuje za nove milijarde, a značajnu finansijsku podršku dobija iz republičkog budžeta.

Na problem su ukazala pojedina udruženja koja prate rad gradske uprave, javnih preduzeća, komunalnih sistema i infrastrukture, da se Grad zadužuje za 5,77 milijardi dinara, dok za otplatu glavnice postojećih dugova mora da izdvoji još 5,27 milijardi.

- Najvažniji podatak u ovom rebalansu jeste da Republika Srbija Gradu Beogradu prenosi 12,73 milijarde dinara. To znači da poreski obveznici iz cele Srbije finansiraju dugove i veliki deo kapitalnih rashoda glavnog grada, u iznosu od čak 107 miliona evra - poručili su oni.

Upozoravaju i da ovakav način finansiranja ne može biti dugoročno održiv i da je Beogradu neophodna korenita promena načina upravljanja gradom i vođenja javnih finansija.

Treći rebalans u istoj godini tako u prvi plan ponovo stavlja pitanje stabilnosti gradskih finansija, ali i zavisnosti prestonice od novca koji stiže iz republičke kase.