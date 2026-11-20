AKCIJE DAVALAŠTVA KRVI: Sutra na Novom Beogradu, u Rakovici, na Vidikovcu
EKIPE Instituta za transfuziju krvi Srbije dežuraće sutra, 21. novembra, u transfuziološkom autobusu ispred tržnog centra u Bulevaru Mihajla Pupina 4 na Novom Beogradu. Krv se na ovoj lokaciji može dati u periodu od 13.00 do 16.00.
Akcija će biti organizovana i u transfuziomobilu kod crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu u Rakovici od 9.00 do 12.00. Građani svoju humanost mogu pokazati i poslednjeg dana u nedelji, a krv se može dati u autobusu na adresi Patrijarha Dimitrija 14 u Rakovici i to od 11.00 do 15.00.
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