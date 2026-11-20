LIDER stranke Jašar Gadi Ajzenkot nagovestio je u petak da će pokušati da formira manjinsku vladu, koja bi se verovatno oslanjala na podršku dve arapske stranke u Knesetu, ukoliko ne uspe da obezbedi većinu za formiranje koalicije.

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U opširnoj objavi na društvenim mrežama, u kojoj je javnost obavestio o dosadašnjim naporima za formiranje vlade, Ajzenkot je govorio o mogućim političkim rešenjima. Među njima je naveo koaliciju sa ultraortodoksnim strankama, kao i vladu nacionalnog jedinstva sa strankom Likud premijera Benjamina Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael.

Međutim, on je poručio: „Ukoliko iskreni napori koje predvodim u cilju formiranja široke vlade ne urode plodom, nameravam da formiram vladu nacionalne vanredne situacije, čije ću proširenje nastojati da obezbedim, bilo pre ili nakon njenog polaganja zakletve“.

Njegova objava naizgled je potvrdila pisanje medija od prethodnog dana, prema kojem je bivši načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) planirao da predloži novu vladu na glasanje u Knesetu pre isteka mandata za njeno formiranje, 6. decembra, čak i ukoliko bi to podrazumevalo manjinsku vladu koja bi se oslanjala na podršku arapskih stranaka ili njihovo uzdržavanje od glasanja.

Ajzenkot je u svojoj objavi uglavnom izbegavao da direktno pominje arapske stranke. Netanjahu je, s druge strane, tokom predizborne kampanje nastojao da poslanike stranaka Raam i Zajednička lista predstavi kao „pristalice terorizma“ koje predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost Izraela.