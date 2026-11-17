UPLATA DO KRAJA NEDELJE: Pomoć porodici preminule porodilje J. R. S.(43)
KOLEKTIV predškolske ustanove u Mirijevu, u kojoj je radila J. R. S.(43), porodilja koja je prošle nedelje preminula u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, i roditelji mališana i škola koju pohađa njen sin, organizovali su prikupljanje novca kako bi pomogli porodici u najtežim trenucima.
Svi humani građani mogu pomoći uplatom na dva računa, 115-0038163504330-73 na ime Aleksandra Prokopović i 115-0381652218455-22 na ime Sonja Petrović, do kraja ove nedelje.
Nakon toga, objedinjena sredstva će biti predata upravnici vrtića, kako bi pomoć bila prosleđena porodici.
Podsetimo, porodilja je preminula 12. novembra, prema ranijim informacijama beba je dobro, dok okolnosti i uzrok smrti majke još nisu zvanično saopšteni.
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