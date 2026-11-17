POTROŠAČI U DEVET OPŠTINA U SREDU OSTAJU BEZ ELEKTRIČNE ENERGIJE: Pogledajte detaljan spisak ulica
ZBOG planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u devet beogradskih opština u sredu, 18. novembra, ostaće privremeno bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.
Najduži prekid u snabdevanju očekuje stanovnike Rušnja na Čukarici (od 08:30 do 16:00 časova), dok će u ostalim delovima grada radovi trajati između sat i po i sedam sati.
Zvezdara
08:30 – 14:00:
- Heroja Gorana Ostojića (6–14, 18, 23, 35–37),
- Matice srpske (60–68, 72D, 57B–57V, 69Đ–73C, 85G–91V),
- Šesnaestog oktobra (28–38A, 21–23),
- Matičanska (2A–8A, 1–5, 33).
Naselje Mirijevo:
- Dolačka (8, 9A–9V).
09:00 – 13:00 (Mali Mokri Lug):
- Bekerelova (1A).
Palilula
08:00 – 14:00:
- Pančevački put (200).
Naselje Krnjača:
- Dunavskih alasa (5–77, 83–93, 97–103),
- Gradašnička (BB, 40–78, 82–98, 102–122),
- Pančevački put (152A–176, 180F–182N, 200–200B).
08:30 – 14:00:
- Jahorinska (2–12, 16–20, 7),
- Lesnovska (2–6, 12–16A),
- Levskoga (2–14, 1–11),
- Pribojska (23),
- Tina Ujevića (2–8, 1–5, 9–17),
- Vlade Ilića (3–5),
- Vojvode M. Krstića (2A, 1A).
Voždovac (09:00 – 11:00)
- Bilećka: 28A
- Kapetana Zavišića: 4
Čukarica
08:00 – 12:00 (Naselje Žarkovo):
- Dimitrija Avramovića (BB, 22–32, 17),
- Jovana Mikića (1–7), Rada Drainca (10–22, 5–17),
- Veljka Petrovića (84, 90–94, 102–110, 120, 130–136, 103–105, 123–139, 155–159, 167–171),
- Vladimira Rolovića (94–98, 102–172, 176–176A, 89–97A, 101–157, 161).
08:30 – 16:00 (Naselje Rušanj):
- Drage Vukićevića 2. deo (4–16, 20, 24–28, 1–9).
Zemun (08:30 – 14:30)
- Ilije Rogulića (2–8, 14–34, 38–44),
- Jovana Stojsavljevića (1–13A, 19–53),
- Lazara Mamuzića (16–16C, 1–9),
- Milice Šuvaković (17–61),
- Vere Dimitrijevića (1–13),
- Batajnički drum 1. deo (BB).
Obrenovac
09:00 – 10:30 (Naselje Konatice):
- Donji kraj (8A, 24–28A, 38, 252A, 310, 332, 27, 31, 35, 215, 225, 271, 347),
- Dumača (408A), Gornji kraj (38A, 58C, 252B, 15A, 61),
- Karašica (412, 289A, 345),
- Kod doma (214A, 252, 312, 15–17B, 23–23A),
- Kod groblja (0, 34A, 274–276, 382–384, 396, 402),
- Kod škole (0, 16, 28, 116A, 190, 13A, 325),
- Konatice (0, 58D, 170A–170B, 200A, 210A, 214, 1, 39A–39B, 167),
- Nema naziva ulice (8, 38, 46–48, 54, 58–58A, 86, 378, 382, 392, 396, 408, 13, 21, 27A–29, 33–35A, 41–49, 201, 215–217, 225, 263, 267–269, 273),
- Put za Stepojevac (58B, 218, 49A),
- Selo (50),
- Srednji kraj (38B, 408B, 201),
- Ulica Konatice (237).
10:30 – 12:00 (Naselje Poljane):
- Brgule (77), Centar (72B, 98A–100A, 71B, 163),
- Poljane (4, 10–12, 68–70, 74, 80–86, 94, 100, 108, 1–3, 7–11, 15, 85),
- Poljane Donji kraj (82, 5–7A, 31),
- Poljane Gornji kraj (6A, 28, 100, 108A, 112),
- Selo (16, 20, 104A), Škola (32, 68A, 102A, 162–162A, 13A).
Sopot (08:00 – 15:00)
Naselje Babe:
- Dragoljuba Spasića (2–4, 8, 12, 20, 24, 28–34, 38, 42–44, 48, 152A, 166A, 176A, 27, 31, 37–45, 51, 59–63, 67–69, 509),
- Dragoljuba Spasića 1. deo (6, 26, 30–30B, 50–52, 3–5, 49–49B, 55),
- Dragoljuba Spasića 2. deo (2, 8–10, 1, 29A),
- Ljubiše Kostića (2, 57A–57G),
- Milana Mitrovića (4, 8–10, 16, 20–22, 3, 7–7A, 13–15, 21, 27, 31),
- Milana Mitrovića 2. deo (2, 6–10, 7B),
- Milana Mitrovića 3. deo (4–6, 10, 13),
- Milana Mitrovića 4. deo (4–10, 18, 11, 25, 29, 43),
- Milana Radosavljevića (3),
- Milana Stojanovića (16A, 5),
- Milijana Simića (2, 6–12, 148A, 5–9, 13, 17–19, 23–29, 35, 45, 151A–153),
- Milisava Novičića (4–6A, 10, 1–5, 11),
- Partizanski put (4–10, 14–16, 20–26, 34–42, 48–54, 58–64, 68–72, 76–88, 92, 96, 104B, 110, 114, 118–120, 124, 128–132, 138–142A, 154–160, 164–168, 172–174, 178, 182–186, 190–194, 200–202, 214B, 490, 1D, 11A, 131, 141A, 173A, 181A, 189, 233–235B, 265, 273, 281–281A, 285A, 455, 499, 525B),
- Petra Novičića (2–4),
- Selimira Pešića (58–60),
- Svetislava Radovanovića (2, 6, 18, 5–9, 15, 21),
- Svetislava Radovanovića 1. deo (4, 156, 162, 168, 210, 222, 236, 240, 1–3A, 155–157, 161, 215),
- Svetislava Radovanovića 2. deo (3–5),
- Svetislava Radovanovića 3. deo (5, 13),
- Vitomira Nikolića (2, 6–10, 120B–120D, 238, 5–7, 11–13, 17–19, 23–31, 35–39, 45–51, 147),
- Vitomira Nikolića 1. deo (10, 3–5),
- Vitomira Nikolića 2. deo (1–3),
- Vitomira Nikolića 3. deo (2–6),
- Vitomira Nikolića 4. deo (1–3),
- Vladimira Kačarevića (2A–4, 8–12, 140, 160, 208, 139A),
- Živana Novičića (2A, 1, 5–7, 11A).
Naselje Nemenikuće:
- Jovana Žujovića (3).
Naselje Parcani:
- Kosmajska (4A–6, 10, 16–20, 34–34B, 38–40, 46–58, 84, 94–106, 110, 118, 122, 130–134, 138, 148–148D, 154, 164–176A, 180–182, 186–192, 198–206, 210–214, 218, 222, 226–228, 240, 246–258, 272–274, 280, 284A, 288–288A, 308–310, 324–326, 330A, 11B, 101, 193, 301A, 307–309, 313C, 317, 325, 331, 339, 343),
- Milosava Vlajića (37).
Naselje Popović:
- Braće Pavić (11B).
Naselje Ralja:
- Bate Mirkovića, Boška Buhe (3–9, 15–19),
- Braće Ribar (2–10, 14, 1–9, 17–19),
- Dimitrija Tucovića (11–13),
- Drugog jula (2–6A, 10–12, 1–3),
- Dušana Puhača (2A–6, 12–28, 32–38B, 44–48, 1–21),
- Kosmajska (24–26),
- Kosmajskog odreda (2–14, 20–24, 28–30, 38, 44, 102–106, 1–7, 13–17B, 23, 31, 35, 41–49, 53, 99–103),
- Kosovska (1–3),
- Kozaračka (1A),
- Matije Gupca (47–47A),
- Milosava Vlajića (2, 8, 16–22, 26, 7, 15),
- Milovana Glišića (2–8, 12–24, 28–30, 34, 1–9, 13–15, 19–23, 27–31, 35–37, 41–45, 51–61, 67, 81),
- Milovana Vidakovića (1B–3A, 7–15, 29),
- Save Kovačevića (2, 6V–18, 24, 28–34, 38–44, 100, 3, 7–7A, 11, 15–29),
- Stevana Visokog (2, 6, 1, 7–7A),
- Šumadijska (26–34, 38–40, 39–41, 47–53),
- Svetozara Markovića (1–5, 9–11, 15),
- Vojvođanska (2–6A, 10, 14–30, 34–36, 42, 1–15, 19–21A, 25–31A, 35, 45),
- Vojvode Mišića (2–4A, 8–10, 18, 22–24, 32–36, 1–7, 11–13A),
- Vuka Karadžića (4).
Naselje Sopot:
- Despota Stevana Lazarevića (2–2A, 5–15),
- Dragomira Velikića (BB, 2–6, 10, 18, 22–44, 48–80, 1, 5A, 17, 27–39A, 45),
- Dvadesetdevetog novembra (40, 27A),
- Ive Trifunovića (2–8, 12–20, 1–23),
- Kapetana Dragića (7–7A),
- Kneza Vićentija Petrovića (5),
- Prvog maja (4–14A, 18, 22–24A, 3–5, 9, 13–15, 31),
- Ratka Jevića (12, 24),
- Ropočevačka (2, 1A),
- Ustanička (2–6, 1A–15, 19),
- Vojvode Putnika (2–14, 20–52, 1, 9–13, 17–33, 39–43E, 47–53).
Naselje Stojnik:
- Čeda Milosavljevića (1–5).
Surčin (09:00 – 15:00)
Naselje Dobanovci:
- Dušanova (24–26, 32, 36–50, 56–96, 100–102, 110–118, 122–134, 33–59, 63–91, 95–111, 115–123, 127–139),
- Janka Čmelika (BB, 30–74, 31–63, 69–77, 81–83, 87),
- Sokolska (7–31, 47–47G).
Lazarevac
08:00 – 14:00:
- Stanislav Sremčević-Crni (parna strana 706–104a, neparna strana 49–67),
- Marka Miljanova,
- Ivana Cankara,
- Romanijska,
- Ive Andrića,
- Gavrila Principa,
- Komska,
- 7. jula,
- Ohridska,
- Zlatiborska,
- Hajduk Veljka,
- Njegoševa,
- Boška Buhe,
- Miladina Popovića,
- Milana Zarića.
09:00 – 11:30 (Naselje Kruševica):
- zaseok Dom,
- Zekino brdo,
- Ševar,
- Do,
- Vis,
- Putnjik,
- Igralište.
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