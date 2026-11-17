BEOGRAD je grad koji je teško upoznati iz jednog pogleda. Njegov pravi karakter ne otkriva se samo na razglednicama, već u malim ulicama, starim fasadama, pijacama koje od ranog jutra vrve od života, skrivenim galerijama, restoranima i noćima koje često traju duže nego što je planirano.

FOTO: Privatna arhiva

Upravo takvu prestonicu predstavio je ugledni britanski list "Gardijan", objavivši vodič kroz glavni grad Srbije i izdvojivši najbolje znamenitosti, restorane i mesta za izlazak.

Pažnja je usmerena na delove koji možda nisu uvek prva stanica svakog turiste, ali najbolje oslikavaju njegovu atmosferu, energiju i autentičnost. Preporuke su zanimljive upravo zato što se Beograd ne posmatra samo kao skup istorijskih znamenitosti, već kao grad u kojem se prošlost i savremeni život neprestano prepliću.

Među prvim preporukama za posetu našao se Dorćol, jedan od najprepoznatljivijih i najživopisnijih delova prestonice. Ono što je posebno privuklo pažnju jesu stare zgrade, nekadašnje radionice i prostori koji su dobili novi život kroz nezavisne galerije, specijalizovane kafeterije, barove i moderne restorane. Dorćol je, kako se ističe, mnogo više od mesta za šetnju. Murali i grafiti daju mu poseban identitet, dok se u njegovim ulicama gotovo uvek može naići na neku izložbu, koncert ili kulturni događaj. Upravo ta kombinacija starog gradskog šarma i kreativne energije čini ga jednim od najzanimljivijih beogradskih kvartova za strane posetioce.

Posebno mesto dobio je i Kosančićev venac, sa svojim kaldrmisanim ulicama, starim ambijentom i pogledima koji podsećaju na slojevitu istoriju grada.

Zanimljivo je da se među preporukama nisu našli samo muzeji i poznate turističke atrakcije. Naprotiv, "Gardijan" posebno skreće pažnju na beogradske pijace, kao mesta na kojima se najbolje upoznaje svakodnevni život grada. Zemunska pijaca, Kalenić i Bajlonijeva pijaca izdvojeni su kao nezaobilazne stanice za one koji žele da osete lokalnu atmosferu. Tu se, uz razgovor prodavaca i kupaca, mogu pronaći zanatski hleb, pečenje, ulična hrana i tradicionalni srpski specijaliteti poput ćevapa.

Bogata kulturna ponuda KADA je reč o kulturnoj ponudi, vodič preporučuje Narodni muzej, čije bogate zbirke obuhvataju sve - od praistorijskih nalaza i arheološkog nasleđa Lepenskog vira i Vinče do rimskih artefakata i značajnih dela srpskog i evropskog slikarstva. Na listi se našla i Galerija Kula u Cetinjskoj ulici, smeštena u nekadašnjem kompleksu pivare. Ovaj prostor predstavlja radove domaćih umetnika i dizajnera, a posetioci mogu pronaći i zanimljive postere i dizajnerske predmete.

Ipak, kada se pomene Beograd među strancima, jedna od prvih asocijacija i dalje je njegov noćni život. Ni ova tema nije izostala iz britanskog vodiča. Posebno se ističe atmosfera u kojoj posetioci, pored muzike, uživaju i u gostoprimstvu Beograđana. Na preporukama su se našli koktel-barovi, klubovi sa međunarodno poznatim di-džejevima i producentima, ali i domaći izvođači, uz zvuke tehna, hausa i diska.

Ono što je posebno zanimljivo u britanskom pogledu na Beograd jeste činjenica da se njegova privlačnost ne vezuje samo za jednu znamenitost, jedan kvart ili jedan vid zabave. Naprotiv, prestonica se predstavlja kao grad različitih lica - istorijski slojevit, kulturno živ, gastronomski raznovrstan i prepoznatljiv po energiji koja se oseća i danju i noću.