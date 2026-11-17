BEZ PEŠAČKOG OD AVGUSTA: Nedovršena obnova u delu Karaburme
SAOBRAĆAJNICE na Karaburmi, na Paliluli, tokom leta su mahom rekonstruisane. Iako asfalt danas izgleda kao "pista", već mesecima nije iscrtana saobraćajna signalizacija.
U Ulici Garsije Lorke pešačkog prelaza nema od avgusta, kada je završena sanacija ulice. Na mestu gde je nekada bila zebra još stoji saobraćajni znak da vozači uspore jer se na tom mestu nalazi prelaz za pešake. Po navici, bez obzira na to što nema belih štrafti, građani prelaze ulicu na ovom mestu.
Ista situacija primećena je i u Ulici husinskih rudara. I ova saobraćajnica je sređena letos, ali bez horizontalne signalizacije. U neposrednoj blizini ovih mesta nalaze tri osnovne škole i vrtići.
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