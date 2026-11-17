Novi udarac za Obradovića! Crno-beli šokirali bivšeg trenera Partizana!
Košarkaši Virtusa pobedili su večeras u Bolonji ekipu Panatinaikosa rezultatom 84:79 u utakmici 12. kola Evrolige.
Najefikasniji u redovima crno-belih iz Bolonje bili su Aliju Dijara i Muhamet Dijuf, koji su postigli po 15 poena.
U timu Panatinaikosa, koji sa klupe predvodi srpski trener Željko Obradović, najbolji je bio Kendrik Nan sa 18 poena.
Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Virtus na 15. poziciji sa skorom 5-7.
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su u Vitoriju ekipu Baskonije sa 85:82, dok je Pariz u gostima bio bolji od Barselone sa 89:86.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos pp 95:97
/Valas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern pp 117:114
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz 86:89
Olimpija Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 – Odijase 16/
Partizan - Valensija 64:76
/Džons 21 – Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79
/Dijara, Dijuf 15 – Nan 18/
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