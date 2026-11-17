Košarkaši Virtusa pobedili su večeras u Bolonji ekipu Panatinaikosa rezultatom 84:79 u utakmici 12. kola Evrolige.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u redovima crno-belih iz Bolonje bili su Aliju Dijara i Muhamet Dijuf, koji su postigli po 15 poena.

U timu Panatinaikosa, koji sa klupe predvodi srpski trener Željko Obradović, najbolji je bio Kendrik Nan sa 18 poena.

Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Virtus na 15. poziciji sa skorom 5-7.

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su u Vitoriju ekipu Baskonije sa 85:82, dok je Pariz u gostima bio bolji od Barselone sa 89:86.

EVROLIGA, 12. kolo

Utorak

Dubai - Efes 80:75

/Kabengele 18 - Strazel 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpijakos pp 95:97

/Valas 18 - Vezenkov 37/

Fenerbahče - Asvel 115:81

/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/

Žalgiris - Bajern pp 117:114

/Edvards 32 - Timan 33/

Barselona - Pariz 86:89



Olimpija Milano - Crvena zvezda 91:77

/Bolmaro 15 - Karter 21/

Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85

/Stjuart 15 – Odijase 16/

Partizan - Valensija 64:76

/Džons 21 – Bruks 15/

Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79

/Dijara, Dijuf 15 – Nan 18/

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