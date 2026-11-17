BEOGRADSKO priobalje nastavlja da menja izgled, a jedan od najvećih projekata uređenja prestonice ulazi u novu etapu. Prijavljeni su radovi na drugoj fazi izgradnje Linijskog parka, a prema dokumentaciji objavljenoj u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura (CEOP), završetak je planiran za 17. avgust 2027. godine. Nova etapa obuhvata uređenje ozelenjenog prostora, izgradnju pešačkih i biciklističkih staza, kao i trim-staze, čime se nastavlja stvaranje velike zelene zone uz desnu obalu Save i Dunava.

beoinfo

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda izdao je potvrdu prijave radova, dok je u dokumentaciji navedeno da su oni odobreni pravnosnažnom građevinskom dozvolom od 3. februara 2026. godine. Predviđeni sadržaji predstavljaju nastavak projekta kojim bi nekadašnji železnički pojas, nakon izmeštanja pruge, trebalo da dobije potpuno novu namenu i postane dostupan građanima.

Linijski park zamišljen je kao zeleni koridor dug oko 4,6 kilometara, koji će povezati Beton halu sa Pančevačkim mostom. Prostiraće se kroz deset prostornih celina, a njegovim uređenjem trebalo bi da se uspostavi kontinuitet pešačkih i biciklističkih pravaca duž beogradskog priobalja. Umesto nekadašnjih železničkih koloseka i zapuštenih površina, ovaj deo grada dobiće uređene staze, zelenilo i prostore namenjene svakodnevnom korišćenju.

Različiti sadržaji PLANOM je predviđeno da park ne bude samo šetalište, već prostor sa različitim sadržajima za sve generacije. U okviru celokupnog projekta planirani su dečja igrališta, otvoreni sportski tereni, trim-staze, skejt-parkovi, prostori za odmor, kao i površine za održavanje izložbi, festivala i drugih kulturnih manifestacija. Predviđeni su i umetnički paviljoni, edukativni sadržaji, kao i ugostiteljski objekti koji bi dodatno oživeli ovaj deo grada.

Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje. Prema predstavljenom konceptu, Linijski park trebalo bi da dobije oko 5.000 novih stabala, uz velike površine parkovskog zelenila i brojne uređene pešačke zone. Značajan aspekt je i sam prostor realizacije. Izmeštanjem nekadašnje železničke infrastrukture stvoreni su uslovi da se grad otvori prema rekama, a da se istovremeno povežu pojedini delovi Starog grada i Palilule.

Radovi na Linijskom parku odvijaju se postepeno, po prostornim celinama i fazama, a pojedini delovi već su uređeni. Čitav poduhvat je složen i zbog specifičnosti prostora, blizine kulturno-istorijskih lokaliteta i potrebe da se pojedini radovi usklade sa zahtevima zaštite kulturnog nasleđa.