VUJKO BEZ PRIJAVE: Direktor ARKUS lige pokrenuo disciplinski postupak samo protiv Crvene zvezde
DIREKTOR ARKUS lige Vladimir Knežić odbacio je prijavu protiv prvog čoveka rukometašica Crvene zvezde Milana Vujka, ali je pokrenuo disciplinski postupak protiv crveno-belih zbog incidenata na utakmiici sa Borom, 11.novembra. Beograđanke su pobedile sa 28:23.
Knežić je prijavu sudije Jovandića i delegata Popadića protiv Vujka odbacio, jer je uvidom u knjigu članova utvrdio da Vujko nije član ŽRK "Crvena zvezda", niti Srpskog rukometnog saveza, te Statutu SRS ne može disciplinski odgovarati i biti kažnjen...
Postupak je pokrenut protiv kluba, jer nije organizovao utakmicu u skladu sa aktima SRS i upustvima direktora lige, usled čega je "došlo do propusta u organizaciji redarske službe, neosiguravanja bezbednosti akterima i napada na službena lica".
Delegat Popadić je napisao da je od osmog minuta "zakonski zastupnik SU ŽRK Crvena zvezda Milan Vujko" počeo da se ponaša nevaspitano, drsko, bezborazno i preteći uz korišćenje uličarskog rečnika... Naveo je da su na poluvremenu Vujko i još jedan čovek upali u sudijsku svlačionicu, da su kod sudije Jovandića bile vidljive povrede, da je prilikom davanja izjava policiji od sudija, drugi je bio Sekulić, saznao da su fizički napadnuti u svlačionici.
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