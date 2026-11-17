DIREKTOR ARKUS lige Vladimir Knežić odbacio je prijavu protiv prvog čoveka rukometašica Crvene zvezde Milana Vujka, ali je pokrenuo disciplinski postupak protiv crveno-belih zbog incidenata na utakmiici sa Borom, 11.novembra. Beograđanke su pobedile sa 28:23.

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Knežić je prijavu sudije Jovandića i delegata Popadića protiv Vujka odbacio, jer je uvidom u knjigu članova utvrdio da Vujko nije član ŽRK "Crvena zvezda", niti Srpskog rukometnog saveza, te Statutu SRS ne može disciplinski odgovarati i biti kažnjen...

Postupak je pokrenut protiv kluba, jer nije organizovao utakmicu u skladu sa aktima SRS i upustvima direktora lige, usled čega je "došlo do propusta u organizaciji redarske službe, neosiguravanja bezbednosti akterima i napada na službena lica".

Delegat Popadić je napisao da je od osmog minuta "zakonski zastupnik SU ŽRK Crvena zvezda Milan Vujko" počeo da se ponaša nevaspitano, drsko, bezborazno i preteći uz korišćenje uličarskog rečnika... Naveo je da su na poluvremenu Vujko i još jedan čovek upali u sudijsku svlačionicu, da su kod sudije Jovandića bile vidljive povrede, da je prilikom davanja izjava policiji od sudija, drugi je bio Sekulić, saznao da su fizički napadnuti u svlačionici.