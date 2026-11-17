Ništa više nije kao pre! Evo kako izgleda tabela Evrolige posle poraza Zvezde i Partizana!
Večiti rivali izgubili od Italijana i Španaca.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili izgubili su svoje mečeve u 12. kolu Evrolige.
Crno-beli su u Beogradskoj areni poraženi od najprijatnijeg iznenađenja sezone, ekipe Valensije 64:76, dok je tim sa Malog Kalemegdana još neprijatnije iznenadio i pognutih glava napustio parket na gostovanju Olimpiji iz Milana u Italiji sa 77:91, čime su "manekeni" prekinuli crni niz od devet uzastopnih poraza.
Istina, tek je prošlo 12 kola u Evroligi i nnogo toga je otvoreno, ali je tabela ponovo veoma "šarena". Crveno-beli su porazom ostali na devetom mestu, međutim, samo sa pobedom više od Partizana i Pariza.
Crno-beli posle poraza od Valensije ostaju na skoru 6-6, koliko ima i Pariz koji je dobio Barselonu u Španiji. Ispred njih su na 9. i 10. mestu ekipe Zvezde i Hapoela iz Tel Aviva sa po sedam pobeda i pet poraza.
Kad je reč o ostatku, na prva dva mesta su Valensija i Olimpijakos sa 9-3, a onda slede Fenerbahče, Žalgiris, Barselona, Dubai i Panatinaikos sa 8-4, dok se čeka ishod meča Bešiktaša (5-6) i Real Madrida (7-4).
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos pp 95:97
/Valas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
Barselona - Pariz 86:89
/Balcerovski 18 - Hifi 25/
Olimpija Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 – Odijase 16/
Partizan - Valensija 64:76
/Džons 21 – Bruks 15/
Virtus - Panatinaikos 84:79
Sreda
Bešiktaš - Real Madrid 18.00
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