Večiti rivali izgubili od Italijana i Španaca.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili izgubili su svoje mečeve u 12. kolu Evrolige.

Crno-beli su u Beogradskoj areni poraženi od najprijatnijeg iznenađenja sezone, ekipe Valensije 64:76, dok je tim sa Malog Kalemegdana još neprijatnije iznenadio i pognutih glava napustio parket na gostovanju Olimpiji iz Milana u Italiji sa 77:91, čime su "manekeni" prekinuli crni niz od devet uzastopnih poraza.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Istina, tek je prošlo 12 kola u Evroligi i nnogo toga je otvoreno, ali je tabela ponovo veoma "šarena". Crveno-beli su porazom ostali na devetom mestu, međutim, samo sa pobedom više od Partizana i Pariza.

Crno-beli posle poraza od Valensije ostaju na skoru 6-6, koliko ima i Pariz koji je dobio Barselonu u Španiji. Ispred njih su na 9. i 10. mestu ekipe Zvezde i Hapoela iz Tel Aviva sa po sedam pobeda i pet poraza.

Kad je reč o ostatku, na prva dva mesta su Valensija i Olimpijakos sa 9-3, a onda slede Fenerbahče, Žalgiris, Barselona, Dubai i Panatinaikos sa 8-4, dok se čeka ishod meča Bešiktaša (5-6) i Real Madrida (7-4).

EVROLIGA, 12. kolo

Utorak

Dubai - Efes 80:75

/Kabengele 18 - Strazel 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpijakos pp 95:97

/Valas 18 - Vezenkov 37/

Fenerbahče - Asvel 115:81

/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/

Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp



Barselona - Pariz 86:89

/Balcerovski 18 - Hifi 25/

Olimpija Milano - Crvena zvezda 91:77

/Bolmaro 15 - Karter 21/

Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85

/Stjuart 15 – Odijase 16/

Partizan - Valensija 64:76

/Džons 21 – Bruks 15/

Virtus - Panatinaikos 84:79



Sreda

Bešiktaš - Real Madrid 18.00

Standings provided by Sofascore