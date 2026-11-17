IZGRADNjA tunela, koji povezuje Savsku i Dunavsku padinu, zahteva iraseljavanje u Lominoj, Kameničkoj i Ulici Gavrila Principa. Odlukom VladeRepublike Srbije, imovina naseljenih na određšenim adresama, biće eksproprisana, a za sada je nagodbu prihvatilo 11 porodica.

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Otkup zemljišta i stambenih objekata predviđen je u Lominoj, od broja šest do osam, Kameničkoj tri i pet kao i u Ulici Gavrila Principa, od 35 do 41.

Glavni gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je za RTS da je od ukupno 11 porodica, šest već isplaćeno.

- Odlukom Vlade, otpočeo je proces koji sprovode Direkcija za izgradnju Beograda zajedno sa imovinskim odeljenjem GO Savski venac, kao i razgovori sa svim vlasnicima i svim porodicama na tim lokacijama. Takođe, sudski se pojedinačno veštače svi objekti i danas smo u situaciji da je 11 porodica prihvatilo ponudu. Takođe, u procesu smo pronalaženja zamenskog stana za dve porodice koje su se odlučile za taj vid nadoknade njihovog vlasništva - objašnjava Čučković.

Radovi su započeti iz pravca Dunavske padine. Plan je da do Ekonomskog fakulteta stignu za godinu dana. Tačnije, to je vremenski rok do kada treba da se nađe najbolje rešenje za budućnost stanara ovog dela Zelenog venca.

Zajednička procena i postupak PRVI korak u slučaju eksproprijacije zemljišta je procena zemljišta. Sudski veštaci obavljaju pojedinačnu procenu svakog objekta i parcele kako bi se definisala tržišna ponuda za vlasnike. Zatim, vlasnici nepokretnosti mogu izabrati novčanu isplatu na osnovu procenjene vrednosti ili dodelu zamenskog stana. Ukoliko vlasnik nije zadovoljan ponuđenom cenom u sporazumnom postupku pred opštinom, visinu naknade po hitnom postupku utvrđuje Osnovni sud u vanparničnom postupku prema Zakonu o eksproprijaciji.

O tome kakav je plan stanari su saznali pre osam godina kada je organizovana javna rasprava. Upravnica stambene zajednice u Ulici Gavrila Principa 41 Saša Stanković kaže da se u proteklih osam godina mnogo toga promenilo:

- Svašta se izdešavalo, mi smo postali pravi mali eksperti prava vezanog za urbanizaciju, zakona o eksproprijaciji jer smo se borili da naša imovina ne ode budzašto. Prve ponude koje smo dobili su bile vrlo niske - 1.500 evra po kvadratu. Očekujemo zajedničko rešenje i fer naknadu za svoju imovinu.

Stanari navode da su razgovori bili bezuspešni, planovi su se donosili, a njih niko ništa nije pitao.

- Ako projekat mora da se sprovede i ne postoji jeftinija alternativa, onda građani koji ovde žive moraju da dobiju fer naknadu. Ne mogu svojim sredstvima da finansiraju infrastrukturne projekte. Naravno, očekujemo da neko sa nama razgovara, da iznesimo mnogo složenije probleme, i da nađemo zajedničko rešenje - naglasila je Stankovićeva.