SEDAM bespilotnih letelica otkriveno je 17. novembra iznad teritorije Moldavije, čime je narušen vazdušni prostor te zemlje tokom masovnih ruskih napada na Ukrajinu, prenosi Ukrinform, pozivajući se na portal „Njuzmejker“.

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Prema preliminarnim podacima Ministarstva odbrane Moldavije, pet dronova srušilo se u blizini naseljenih mesta u različitim delovima zemlje.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u periodu od 15.45 do 18.10 časova zabeleženo nekoliko neovlašćenih letova bespilotnih letelica.

- Prema preliminarnim podacima jedinstvenog sistema za nadzor vazdušnog prostora, ukupno sedam dronova preletelo je preko teritorije Moldavije - navodi se u saopštenju.

Pet letelica srušilo se u blizini naselja Kelcuitor, Pohorničeni, Pogrebeni, Niškan i Baksani.

Još jedno mesto mogućeg pada drona otkriveno je u okrugu Oknica.

Sedma bespilotna letelica nestala je sa sistema za praćenje u blizini grada Leove, u pravcu državne granice.

U Ministarstvu odbrane istakli su da Centar za vazdušne operacije Nacionalne armije nastavlja da prati situaciju u saradnji sa nadležnim institucijama i partnerima.

Ranije tokom večeri 17. novembra, moldavska policija primila je nekoliko prijava o padu dronova i eksplozijama na teritoriji opštine Kišinjev, kao i u okruzima Orhej i Florešti.

Na sve prijavljene lokacije upućeni su stručnjaci za eksplozivna sredstva kako bi proverili navode i utvrdili okolnosti događaja.

Moldavski Generalni inspektorat policije potvrdio je da su prijave primljene 17. novembra.

Kako je ranije objavljeno, moldavske vlasti ograničile su vazdušni saobraćaj nakon što je ruski dron „Šahid“ ušao u vazdušni prostor zemlje i preleteo iznad Kišinjeva.