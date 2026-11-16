Otkriveno! Evo kada će FSS dobiti novog predsednika

Fudbalski savez Srbije (FSS) suočava se sa jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji, a rešenje bi trebalo da stigne kroz jasna uputstva i plan UEFA.

FOTO: M. Vukadinović

Kako trenutni skupštinski saziv izabran tokom 2026. godine verovatno neće biti ni konstituisan, Srbiju na proleće očekuju potpuno novi izbori na svim nivoima – počevši od opštinskih odbora.

Cilj ovog procesa je formiranje nove skupštine bez političkih pritisaka, koja će potom izabrati novog čelnika Saveza.

Iako će procedura biti ubrzana, ceo proces zahteva ozbiljnu organizaciju i pronalaženje stručnih i odgovornih ljudi spremnih da reše nagomilane probleme u srpskom fudbalu, uz oslonac na profesionalce koji već rade u Savezu.

Prema okvirnim planovima, koji su prihvatljivi i za krovne fudbalske organizacije, FSS bi novog predsednika trebalo da dobije krajem aprila ili početkom maja 2027. godine.

Do tada će radom Saveza upravljati supervizor iz Niona, čiji će glavni zadatak biti upravo priprema predstojećih izbora.

